2 Der neue Standort am Nägelesgraben wurde jetzt an einen neuen Investor weiterverkauft. Foto: Otto

Der Umzug des Müller-Markts in Rottweil rückt näher. Der neue Standort der Drogerie-Kette geht der Fertigstellung entgegen. Ein überraschender Gebäudeverkauf wirft allerdings zunächst Fragen auf. Wir haben nachgehakt.















Rottweil - Der Müller-Markt befindet sich seit vielen Jahren am Friedrichsplatz in Rottweil – in etwas beengten Räumlichkeiten. Mit der Verwirklichung eines neuen Wohn- und Geschäftshauses am Nägelesgraben wurde bekannt, dass der Müller-Markt dort einziehen wird. Jetzt, so hat unsere Redaktion erfahren, ist der ganze Komplex vom ursprünglichen Investor an einen anderen weiterverkauft worden. Welche Folgen hat das?