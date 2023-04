Neue „Sweets Boutique“ füllt Leerstand in der Innenstadt

Geschäfte in Rottweil

1 Mit vielen süßen Leckereien hat die „Sweets Boutique“ in der Hochmaiengasse beim Schwarzen Tor eröffnet. Geschäftsleiterin Swetlana Shora (rechts) freut sich über den Zuspruch. Foto: Otto

Wer in diesen Laden kommt, dem läuft das Wasser im Mund zusammen. Die „Sweets Boutique“ hat direkt beim Schwarzen Tor eröffnet und damit einen Leerstand gefüllt.









Nachrichten über Neueröffnungen sind in Rottweil stets hoch willkommen. Und so hat auch schon Oberbürgermeister Christian Ruf mit Blumen bei Swetlana Shora vorbeigeschaut, um zur Eröffnung zu gratulieren.

Donuts und mehr

Im neuen Laden und Café in der Hochmaiengasse 4 gibt es gefüllte Donuts in den ausgefallensten Kreationen, direkt vor Ort produziert, sowie Törtchen und Gebäck. Das Café bietet rund 15 Sitzplätze, bei wärmeren Temperaturen plant Geschäftsleiterin Swetlana Shora auch außen zu bewirten. „Und wir haben auch sonntags geöffnet“, betont sie, wohl wissend, dass sonntags viele Rottweiler und Touristen auf der Suche nach einer Einkehrmöglichkeit in der Stadt.

Yummy war angekündigt

Ursprünglich war angekündigt, dass der Laden als „Yummy“-Filiale der gleichnamigen Donut-Franchise-Kette eröffnet werden soll. Vom Francise-Unternehmen habe man sich im Vorfeld allerdings getrennt, heißt es. Jetzt wolle man den Rottweilern mit der „Sweets Boutique“ etwas „Junges, Pfiffiges und Außergewöhnliches“ bieten.