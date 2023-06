Es tut sich was in der Rottweiler Innenstadt: Nicht nur im ehemaligen“Esprit“-Laden in der Fußgängerzone, auch kulinarisch bahnt sich etwas Neues an.

In bester Einkaufslage in der Fußgängerzone bahnt sich ein Neustart an – und das nicht gerade bescheiden: „City Queen“, also Königin der Stadt, wird der neue Laden heißen, der in den ehemaligen Esprit-Laden einzieht.

Klappt der neue Versuch?

Vermieter und Alt-OB Thomas Engeser lässt nichts unversucht, um für den Laden ein neue attraktive Lösung zu finden. Der letzte Versuch mit Billig-Klamotten währte nur kurz – jetzt soll es „Italienische Mode“ geben. Betreiber sei ein seit 25 Jahren ortsansässiger Inder mit Erfahrung in der Branche.

Hier soll ein Taco-Laden einziehen.

Kulinarische Neuheit in der Unteren Hauptstraße

In der Unteren Hauptstraße tut sich auch etwas. Im Gebäude 61 oberhalb der alteingesessenen Pizzeria Rotuvilla ist das Rolltor zwar noch unten, aber die mit Malerfolie verhängten Fenster versprechen Veränderung. Hier soll ein Taco-Laden bald das kulinarische Angebot erweitern, wie von Citymanagerin Kerstin Ohnmacht am Rande eines Pressegesprächs zu erfahren war.