1 Die Reno-Filiale im Kaufland auf der Saline hat erst 2018 eröffnet. Foto: Otto

Diese Nachricht ist ein echter Paukenschlag: Die Schuhhandelskette Reno hat Insolvenz angemeldet. In Rottweil gibt es im neuen Kaufland auf der Saline seit Ende 2018 eine Filiale. Und dort ging jetzt alles ganz schnell.









Erst am Mittwoch hatte das Amtsgericht Hameln bestätigt: Der Osnabrücker Schuhhändler Reno mit rund 180 Filialen und rund 1000 Mitarbeitern ist insolvent. Vor wenigen Monaten hatte ein neuer Gesellschafter das Unternehmen übernommen, um es wieder in die Gewinnzone zu bringen. Man wolle mit einem Grundbestand an Filialen wieder durchstarten, hieß es zunächst.

Die Lichter sind schon aus

Doch jetzt sieht es nach Kahlschlag aus. Das zeigt der Besuch auf der Saline in Rottweil am Donnerstag: Die Filiale ist bereits komplett ausgeräumt, die Lichter sind aus. Dabei dürfte der Laden zu einem der neusten von Reno gehören: Im großen Kaufland-Einkaufszentrum hat das Geschäft Mitte November 2018 eröffnet. Jetzt wurde hier kurzerhand dicht gemacht. An der Tür weist kein Schild, keine Kundeninformation auf die Vorgänge hin.

Umsätze hinter den Erwartungen geblieben

Auf Nachfrage unserer Redaktion bei der Reno-Pressestelle zum Standort Rottweil heißt es am Donnerstagabend: „Bis zuletzt war das Management bestrebt, für die betroffenen Standorte möglichst individuelle Lösungen – auch im Sinne der dort Beschäftigten – zu finden.“ Während sich die Verhandlungen hinzogen, seien allerdings die Umsätze in den letzten Monaten hinter den Erwartungen zurück geblieben; auch weil Ware nicht geliefert wurde. Dadurch sei der geplante Weiterbetrieb nach der Übernahme stark unter Druck geraten. Die Frage, wie viele Mitarbeiter in Rottweil beschäftigt waren, und was mit ihnen nun geschieht, bleibt unbeantwortet.

Schuhhandel in der Krise

Reno ist kein Einzelfall. Der Schuhhandel steckt in der Krise. Auch in der Rottweiler Innenstadt hat sich das schmerzhaft bemerkbar gemacht. Die Schuh-Etage in der Fußgängerzone hat nach 14 Jahren 2019 geschlossen. In der Hochbrücktorstraße schloss 2021 das traditionsreiche Schuhgeschäft Kramer seine Pforten – ist nun aber immerhin wieder als Bequemschuh-Markenstore zwei Tage die Woche geöffnet.

Die Reno-Filiale war Teil der großen Kaufland-Ladenzeile mit zahlreichen Geschäften in Rottweil. Foto: Otto

Neustart möglich?

Der Geschäftsführer Finanzen bei Reno hatte in einer Pressemitteilung erklärt, man prüfe, ob „aus der Insolvenz heraus“ ein Neustart möglich wäre. Details sind nicht bekannt. Wie es nun mit den großen Reno-Geschäftsräumen in der Kaufland-Ladenzeile auf der Saline weitergeht, ist also unklar. Wer die Filiale Rottweil auf der Reno-Webseite sucht, der wird jedenfalls ins Leere geleitet. Sie „kann nicht gefunden werden“.