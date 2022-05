1 Karin Wahl (links) berät Christine Orawetz und Magnus Hugger vom Fachgeschäft Betten Hugger sowie weitere Einzelhändler in Rottweil zum Thema Schaufenstergestaltung. Foto: Otto

"Hach, diese Stadt! Da haben Sie ja einen Schatz!". Die Fachfrau aus Köln ist bei ihrem Besuch in Rottweil hellauf begeistert. Im Auftrag der IHK berät Karin Wahl Einzelhändler, wie diese Schaufensterflächen noch attraktiver gestalten können.















Rottweil - In der Tat haben es in Rottweil die Schaufenster womöglich schwerer als anderswo, die Blicke auf sich zu ziehen – angesichts der vielen schönen Häuserfassaden.

Und so freut sich die Innenstadtmanagerin der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Simone Mader, umso mehr, dass die Resonanz der Rottweiler Einzelhändler auf ein neues Beratungsangebot groß ist. Die IHK möchte dazu beitragen, Innenstädte nachhaltig zu stärken und hat dazu ein Projekt gestartet. Ein Faktor, der dabei eine Rolle spielt: Wie sichtbar und attraktiv sind die Geschäfte, sowohl virtuell als auch beim Blick in die Schaufenster? Und wie können die Schauflächen möglichst optimal präsentiert werden?

Die Schaufenstergestalterin und Fachfrau in Sachen "Visual Marketing", Karin Wahl, ist dazu aus Köln nach Rottweil gekommen. Mit wachem Blick und höchst energiegeladen schaut sie sich zusammen mit den Händlern die Situation an, überlegt, was besser zu machen ist und gibt konkrete Ratschläge.

Die große Vielfalt zeigt sich erst innen

Auch Magnus Hugger und Christine Orawetz von "Betten Hugger" in der Hochbrücktorstraße sind beim Vor-Ort-Termin offen für Anregungen und Impulse. Und Magnus Hugger weist die Fachfrau gleich auf eine Rottweiler Besonderheit hin: Von außen wirken viele Läden, wie eben sein eigener, durch die schmale Hausfassade auf den ersten Blick eher klein. Erst im Innern zeigt sich dann die ganze Größe, die durch die Tiefe der Häuser und mehrere Etagen manchen verblüfft. Hier die ganze Vielfalt nach außen zu spiegeln, ist die Herausforderung.

Blickfang vor dem Geschäft

Karin Wahl begutachtet, berät und gibt Tipps für die Gestaltung, besondere Blickfänge oder ein Angebot vor dem Geschäft, das auch Touristen innehalten lässt. Auch die Seitenflächen der Schaufenster dürfen als "Eyecatcher" nicht vergessen werden.

Neben Rottweil hat die IHK das Projekt auch in Sulz, St. Georgen, Spaichingen, Trossingen und anderen Städten initiiert. Überall will man gemeinsam Sorge tragen, dass die Innenstädte lebendig bleiben. Was Rottweil angeht, so ist Karin Wahl während ihres Besuchs jedenfalls hellauf begeistert. "Wie schön es hier ist, werde ich in die Welt hinaustragen!"