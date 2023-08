Möbel und Klamotten aus alten Zeiten sind moderner als je zuvor. „Vintage“ heißt der Trend, der eigentlich schon mehr als nur ein Trend ist. In Nagolds Pop-up-Store in der Marktstraße findet dieser Stil jetzt eine zeitlich begrenzte Heimat .

Als Luisa Kohler (19) und Nico Kegreiss (28) danach gefragt werden, wie sie auf die Idee mit ihrem Teilzeit-Store „Anorak“ gekommen sind, schauen sie sich erstmal fragend an. „Sollen wir das wirklich erzählen?,“ scheinen die Blicke zu sagen. „Am Anfang war das irgendwie eine Blödelei“, erzählt dann Nico Kegreiss dann doch ganz offen. „Dann haben wir uns gesagt: Warum denn eigentlich nicht?“

Idee des Online-Shops geistert durch die Köpfe

Erst geistert die Idee eines Online-Shops durch ihre Köpfe, dann werden sie auf das Konzept des Nagolder City-Vereins um City-Managerin Saskia Fortenbacher und des Stadtmarketings um Annika Tittjung aufmerksam. In den Räumlichkeiten einer ehemaligen Wäscherei bieten sie für junge, unerfahrene Gründer die Gelegenheit, sich mit ihrer Idee für ein Geschäft für eine begrenzte Zeit von einigen Monaten einmal auszuprobieren.

Damit war die Ladenfläche gefunden, auf der die zwei jungen Menschen ihre Idee in die Tat umsetzen können: einen Vintage-Laden, der zwei ganz unterschiedliche Inhalte abdeckt. Da ist zum einen die Vintage-Kleidung, für die sich die Beiden schon länger begeistern – seien es nun sportliche Klamotten oder schicke, für Männer, Frauen oder auch ganz viel unisex – und auf der anderen Seite alte Möbel. Das lag für die neuen Ladenbetreiber sehr nah, denn Luisas Großeltern hatten früher einen Antiquitätenhandel und können den Jungunternehmern „bei Bedarf“ unter die Arme greifen. Ob nun mit Fachberatung oder tatsächlichen Möbelstücken, die sie zur Verfügung stellen. „Wir stehen da immer zur Verfügung“, erzählt Helga Roller. „Gerade was die Möbel angeht.“

250 Besucher schon am Eröffnungsabend

Im Mai fand die Bewerbungsphase bei City-Verein und Stadt statt. Dort setzten sich die beiden durch und können jetzt bis Ende November ihre Idee mitten in der Nagolder Innenstadt umsetzen. Und der Start war schon sehr vielversprechend. Am Eröffnungsabend kamen insgesamt 250 Neugierige in das Geschäft das Jung und Alt wahrlich verbindet – etwas für alle Generationen soll es sein. „Das wurde schon sehr gut angenommen“, ist Luisa Kohler schon ein wenig stolz. „So etwas gab es eben in Nagold so noch nie.“

Mit dem Laden wie er jetzt dasteht, wollen es die zwei Jungunternehmer nicht bewenden lassen. Mit einer eigenen Seite auf Instagram wollen sie noch mehr Leben in die Bude bekommen. So können sie sich vorstellen, dass in ihrem Laden immer wieder – gerade künstlerische – Events stattfinden, wie etwa Modenschauen oder Vernissagen von Künstlern. Also ein Ort der „urbanen Kreativität“, wie sie es nennen

Auch andere Veranstaltungen bereichern

Mit ihrem Laden wollen sie auch nicht nur in den Räumlichkeiten in der Marktstraße bleiben. Sie können sich auch vorstellen, mit ihrem Angebot auch andere Veranstaltungen zu bereichern. Sie nennen das schlicht „Pop-up to go.“

Informationen zu dem neuen Laden gibt es auf dessen Instagram-Kanal und auf der städtischen Homepage. Dort gibt es auch Infos zum Konzept des Pop-up-Stores in der Marktstraße.