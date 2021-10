5 Zahlreiche Oldtimer gab es im Autohaus Volm in Owingen zu sehen. Foto: Lenski

Städtlesherbst: Geschäfte und Museen geöffnet / Flohmarkt mit 20 Ständen / Folke Weber zufrieden















Durch das herbstliche Städtle bummeln, dabei ein Angebot aus Kultur, Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten genießen, das war am Sonntag nach fast einem Jahr Corona-Zwangspause wieder möglich.

Haigerloch. Fachgeschäfte in der Kernstadt und den Ortsteilen hatten ihre Türen am Sonntag für das Publikum geöffnet, ebenso die Haigerlocher Museen. Auch Gero’s Flohmarkt in der Unterstadt war mit rund 20 Ständen mit von der Partie. Angeboten wurden süße Leckereien wie Magenbrot, Mandeln und mehr. Geöffnet waren auch die Gastronomien und am Marktplatz bot das Tazza-Kaffeemobil aus Haiterbach Kaffeespezialitäten, heiße Schokolade und frisch gemachte Waffeln an.

Ein chromblitzendes Lebenszeichen beim Tag der offenen Tür bot das Subaru-Autohaus Volm in Owingen mit einer Oldtimerschau, präsentiert von Hans Volm. Wie man aus alt neu macht, zeigte dabei eindrucksvoll ein alter Opel Olympia Rekord, gebaut anfangs der 60 Jahre. Eine Hälfte des Autos zeigte die alte, rostige Verfassung des Fahrzeugs, die andere Hälfte präsentierte den perfekt restaurierten Zustand. Zu sehen gab es auch 15 ältere Subaru sowie Autos anderer Marken. Zudem konnten die neuesten Subaru-Sondermodelle begutachtet und Probe gefahren werden. Im von Hans Volm umgebauten Forum wurden Weißwürste mit Brezeln serviert, dazu Getränke sowie Apfel- und Zwetschenbeeten mit Kaffee. Die Kombination aus Autoschau und kleinem Oktoberfest kam recht gut an beim Publikum. Der Erlös aus dem Fest ging an das Projekt "Umbau der Volksbank zum Dorfgemeinschaftshaus" vom Owinger Bürgerverein, dessen Vorsitzender Hans Volm ist (wir berichteten).

Gleich neben dem Autohaus fand sich beim Einrichtungs- und Möbelhaus Schick sowie dem K-Markt recht viel Publikum ein. Hier konnte man nicht nur auf farbenprächtigen Edelsofas probesitzen. Rabatte lockten auch zum Kauf. Der Besucherschwerpunkt dieses verkaufsoffenen Sonntags dürfte wohl in Owingen gelegen haben. Geöffnet hatten auch die "Kinderscheune" von Erika Pflumm und das "Blumenwerk" von Vanessa Henne. In Stetten waren dies das Glasbauzentrum, das Stoffoutlet Zollernalb sowie Ivo Lavetti und in Gruol "Sissis Traumland" von Franziska Harr.

Folke Weber, Vorsitzender des HGV Haigerloch, fand es zwar schade, dass trotz massiver Bewerbung der Aktion nicht mehr Anmeldungen beim Flohmarkt eingegangen seien. Dies lag wohl auch daran lag, dass in der näheren Umgebung ebenfalls verkaufsoffene Sonntage und Aktionen stattfanden. Insgesamt zeigte er sich aber mit dem Verlauf der Aktion zufrieden. Auch das Wetter habe mit dem sonnigen Herbsttag bestens mitgespielt.