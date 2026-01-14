Geschäfte in der Innenstadt: So lief das Weihnachtsgeschäft für den Rottweiler Einzelhandel

Zwischen Baustellen und Parkgebühren: Wie haben die Gewerbetreibenden in der Rottweiler Innenstadt das Weihnachtsgeschäft erlebt? Wir haben nachgefragt.
Enttäuschung, Kaufzurückhaltung, geringe Umsätze – so fasste der Handelsverband Baden-Württemberg die Stimmung im Einzelhandel an den vier Adventswochenenden zusammen. Gilt diese Bilanz auch für Rottweil, wo die Gewerbetreibenden mit Baustellen und teureren Parkgebühren zusätzliche Herausforderungen meisten mussten? In Rottweil hoffte so mancher Gewerbetreibende auf das Weihnachtsgeschäft.