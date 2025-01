Geschäfte in Bad Dürrheim: Apotheker-Ära endet in der Kurstadt

1 Brigitte Hutzenlaub (Mitte), die Inhaberin der Kurapotheke St. Georg, und zwei ihrer langjährigen Mitarbeiterinnen Walburg Bächler (rechts) und Evi Hauser. Zum 31. Januar schließt sie nach 54 Jahren das Geschäft. Foto: Wilfried Strohmeier

Am 31. Januar endet in Bad Dürrheim eine Ära: Brigitte Hutzenlaub wird letztmals die Tür zur Kurapotheke St. Georg auf- und wieder abschließen. Nach genau 54 Jahren als Inhaberin verabschiedet sie sich aus dem Berufsleben – eine weitere Veränderung in der Friedrichstraße.









Die Apotheke gab es schon in den 1920er-Jahren, so viel ist sicher, wenn auch an anderer Stelle. Brigitte Hutzenlaub hat in ihren Unterlagen ein Rezept ihres Großvaters, dem Medizinalrat Georg Huber, gefunden – die Apothekerin stammt aus der Medizinerfamilie Huber und hat viele Veränderungen miterlebt.