Metzger Heinrich an neuen Standort um

Geschäft in Hechingen

1 Hier entsteht die neue Filiale der Metzgerei Heinrich in Hechingen. Foto: Roth

Schon eine Zeit lang wird darüber gesprochen, nun bestätigt die Metzgerei Heinrich auf Anfrage unserer Redaktion, dass sie umzieht. Wir berichten, wohin.









Nach dem Dreikönigstag haben die Bauarbeiten im Gebäude direkt beim Kreisverkehr an der Bahnhofstraße 30 begonnen, und sie schreiten voran: Wie die Metzgerei Heinrich auf Anfrage berichtet wird dort in den kommenden Monaten die neue Filiale entstehen. Der bisherige Standort an der Steubenstraße wird aufgegeben.