1 „TaktLos“ begeisterten in Wangen. Foto: Gesangverein

Der Gesangverein Liederkranz begeisterte beim Landesmusikfestival in Wangen im Allgäu.









Das Landesmusikfestival fand am 22. Juni in der malerischen Stadt Wangen im Allgäu statt. Dieses besondere Festival, das auf dem Gelände der Landesgartenschau ausgetragen wurde, lockte Musikliebhaber aus der ganzen Region an.