Gesangverein Unterjettingen: Zahl der Sänger steigt gegen den Trend an

Polizisten in Nagold verletzt Streit im Supermarkt - Kontrahenten setzen Messer und Reizgas ein

Zwei Männer sind am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Nagolder Waldachpassage in Streit geraten. Mehrere Unbeteiligte erlitten dabei durch versprühtes Reizgas leichte Verletzungen.