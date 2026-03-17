Gesangverein Unterjettingen: Mitgliederzahlen bleiben konstant

Liedvorträge des gemischten Chors eröffneten die Mitgliederversammlung des Gesangvereins Unterjettingen. Vorsitzender Wolfgang Leicht stellte das Thema Gemeinsamkeit in der Mittelpunkt seines Berichts. Viele der über das Jahr stattfindenden Termine ließen sich nur im im Zusammenspiel beider Chöre – des gemischten Chors und der Blackbirds – stemmen und steigerten in der Gemeinsschaft den Spaß daran.

Gemeinsam würden beispielsweise bei der Markungsputzete Unrat gesammelt, Zwiebel- und Kartoffelkuchen bereitet und verkauft, Gutsle gebacken, eingetütet und beim Weihnachtsmarkt angeboten. Bei den Konzerten unterstützen die Blackbirds den gemischten Chor stimmlich, bei Auftritten helfe der jeweils andere Chor bei allem, um das sich die Sängerinnen und Sänger nicht kümmern können. Leichts Fazit: „Zwei Chöre, ein Verein – gemeinsam sind wir stark“.

Die Mitgliederzahl sei annähend konstant geblieben, die Zahl der aktiven Mitglieder sogar leicht angestiegen. Die beste Werbung für die Chöre sind laut Leicht immer noch die Konzerte. Neben der Vorstellung und Begrüßung neuer Sängerinnen wurden auch einige lang gediente Mitglieder geehrt: Bei den Blackbirds Helga Petzeu, Anne Reichenbach und Gerhard Schenk für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft, bereits 20 Jahre dabei ist Ingrid Hillburger. Der gemischte Chor konnte Sigrid Ehle für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft ehren.

Eiseles Ära endet

Wolfgang Leicht wagte in der Terminübersicht schon einen Ausblick auf das Jahr 2027, in dem am 80. Geburtstag von Peter Eisele dessen Ära und dann über 54 Jahre währender Einsatz für den Gesangverein mit einem großen Abschlusskonzert zu Ende gehen wird.

Chorleiter Peter Eisele gab in seiner Rede Einblicke in die Arbeit eines Dirigenten, der das Gespür dafür entwickeln muss, was er seinen Chören zutrauen beziehungsweise zumuten kann. Er sprach humorvoll von seinen mehr oder weniger eleganten Armbewegungen, aus denen der Chor herausfinden müsse, wo der richtige Einsatz gewesen wäre. In der sehr launigen Rede lobte Eisele zudem den Mut und die Geduld der Sängerinnen und Sänger, mehrfach unterbrochen durch das Gelächter und den Beifall der Chöre.

Auch finanziell steht der Verein laut Vortrag des Kassiers Siegfried Christe sehr gut da, wobei sich Wolfgang Leicht beeilte mitzuteilen, dass die Gospelkonzerte immer besonders zum guten Ergebnis beitragen und im vergangenen Jahr sowohl im Januar als auch im Dezember Gospelkonzerte stattfanden. Die Kassenprüfer Bärbel Niethammer und Gerd Zilles schlugen nach positiver Kassenprüfung die Entlastung des Kassiers vor, die die Versammlung per Handzeichen erteilte.

Musik ist stets präsent

Bürgermeister Hans Michael Burkhardt lobte den Einsatz des Gesangvereins im Ort und zeigte seine Freude darüber, wie musikalisch die Gemeinde ist. Auf dem Weg zur Hauptversammlung seien aus dem Untergeschoss des Bürgerhauses die Klänge des Harmonika Clubs zu hören gewesen, während im Bürgersaal selbst der Musikverein für sein Frühjahrskonzert probte.

Auch die Blackbirds sangen noch zwei Songs: „Hold My Hand“ von Lady Gaga und „Only You“ von den Flying Pickets verdeutlichten dabei die Devise von Dirigent Eisele: Aus vielen Stimmen entsteht ein gemeinsamer Klang, aus vielen Proben ein Konzert und aus vielen Korrekturen wird am Ende Musik.