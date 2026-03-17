Gesangverein Unterjettingen: Mitgliederzahlen bleiben konstant

Stabile Mitgliederzahlen konnte Vorsitzender Wolfgang Leicht bei der Hauptversammlung des Gesangvereins Unterjettingen vermelden. Seine Vorschau schweifte bis ins Jahr 2027.
Liedvorträge des gemischten Chors eröffneten die Mitgliederversammlung des Gesangvereins Unterjettingen. Vorsitzender Wolfgang Leicht stellte das Thema Gemeinsamkeit in der Mittelpunkt seines Berichts. Viele der über das Jahr stattfindenden Termine ließen sich nur im im Zusammenspiel beider Chöre – des gemischten Chors und der Blackbirds – stemmen und steigerten in der Gemeinsschaft den Spaß daran.