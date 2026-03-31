Gesangverein Tumringen: Rexrodt will neue Struktur bei Tumringer Sängern

Die Förderung des traditionellen Brauchtums sowie die Pflege des Liedguts ist dem Gesangsverein Tumringen sehr wichtig und steht auch genauso in der Satzung des im Jahre 1856 gegründeten Vereins. Heiner Rexrodt, der 1. Vorsitzende des Vereins, sah dieses Ziel ber Hauptversammlung als erreicht an. Die musikalische Weiterentwicklung sei ebenso erfreulich sowie das erstaunliche Lerntempo des Chores. Dies sei natürlich auch ein Verdienst der Dirigentin Ibolya Barla, ihre Fähigkeit, das Potenzial einer jeden Stimme zu erkennen, sei beeindruckend. Aber auch Uli Denzer, der zweite Vorsitzende, habe ein hervorragendes Gespür für das Repertoire.

Rückblick: Der Gesangsverein hatte im Jahre 2025 ein volles Programm – unter anderem mit Singen im Tumringer Dorfkern vor dem Fasnachtsfeuer, einem Konzert in Rötteln, dem Weihnachtsmarkt in Tumringen und insgesamt 45 Proben. Aber auch ohne zu singen war der Verein aktiv, es gab eine Ortsführung in Istein und einen Besuch des Schneiderhofs und der Markgräfler Winzergenossenschaft.

Mitglieder: Der Verein hat 143 Mitglieder, davon singen 43 Mitglieder aktiv im Chor zuzüglich zweier Gäste. Vergangenes Jahr sei der Chor um sechs aktive Mitglieder gewachsen, dieses Jahr sind es deren drei. Frischen Wind und Energie bringen fünf junge Sänger in den Chor und tun dem Gesangsverein laut Rexrodt „richtig gut“.

Da ihm sowohl die Seniorenarbeit als auch die Musik sehr am Herzen liegt, hat Rexrodt weitere Aufgaben übernommen, müsse nun aber auch Aufgaben abgeben. Dieses Jahr wird Rexrodt nochmals kandidieren, aber nächstes Jahr müsse man vielleicht über eine neue Struktur nachdenken.

Finanzen: Finanziell steht der Verein laut dem Kassierer Simon Dodds recht gut da, für 2025 wurde ein Gewinn von etwas über 4000 Euro erwirtschaftet. Dies sei vor allem durch den Waffelverkauf am Weihnachtsmarkt, aber auch durch eingegangene Spenden und dem Würstchenverkauf beim Bauhaus erreicht worden. Der Kassenbericht wurde von den beiden Kassenprüferinnen als „in Ordnung“ befunden. Simon Dodds wurde als Kassierer einstimmig wieder gewählt.

Wahlen: An diesem Abend standen auch Neuwahlen des gesamten Vorstands (außer des 2. Vorstands Uli Denzer) sowie des Notenwarts, der Stimmführer und eines Passiv-Beisitzers an. Heiner Rexrodt wurde in einer geheimen Wahl einstimmig für ein weiteres Jahr im Amt des 1.Vorsitzenden bestätigt. Auch die anderen Mitglieder wurden in ihrem jeweiligen Amt bestätigt beziehungsweise neu gewählt.

Termine: 16. Mai, 18 Uhr: Konzert im Gemeindehaus Tumringen, Im Vogelsang 121. Juni, 18 Uhr: Auftritt in der Kirche St. Fridolin, Fridolinsgasse 15, in Lörrach-Stetten

Weitere Infos unter www.gesangverein-tumringen.de.