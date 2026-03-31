Gesangverein Tumringen: Rexrodt will neue Struktur bei Tumringer Sängern

Der Vorsitzende kündigte bei der Hauptversammlung seinen Rückzug für das kommende Jahr an.
Die Förderung des traditionellen Brauchtums sowie die Pflege des Liedguts ist dem Gesangsverein Tumringen sehr wichtig und steht auch genauso in der Satzung des im Jahre 1856 gegründeten Vereins. Heiner Rexrodt, der 1. Vorsitzende des Vereins, sah dieses Ziel ber Hauptversammlung als erreicht an. Die musikalische Weiterentwicklung sei ebenso erfreulich sowie das erstaunliche Lerntempo des Chores. Dies sei natürlich auch ein Verdienst der Dirigentin Ibolya Barla, ihre Fähigkeit, das Potenzial einer jeden Stimme zu erkennen, sei beeindruckend. Aber auch Uli Denzer, der zweite Vorsitzende, habe ein hervorragendes Gespür für das Repertoire.