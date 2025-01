Eine reguläre und doch außergewöhnliche Hauptversammlung hat der Gesangverein Meßstetten in der TSV-Stube in Meßstetten abgehalten. Ein wichtiges Thema war die Satzungsänderung: Der Männerchor soll aufgelöst werden, was eine Zwei-Drittel-Mehrheit erfordert.

Eine Entscheidung, die nach eingehender Diskussion getroffen wurde, um den Verein in die Zukunft zu führen, hieß es seitens des Vorstandes. So wie andere Männerchöre hatten auch die Meßstetter das Problem, dass es bei den Männern an Nachwuchs fehlte und der Männerchor nicht mehr singfähig war.

Somit zählt der Gesangverein nur noch einen Chor: den gemischten Chor „Ohrwurm“. Diesem steht seit 1. September 2024 die Haigerlocherin Simone Hönisch als Chorleiterin vor. Gleich bei der Jubiläumsparty „Zehn Jahre Chor Ohrwurm“ mit Konzertteil im Oktober hatte sie den Chor mit ihren Ideen gekonnt in Szene gesetzt und das Publikum begeistert.

Ferner stand die außerplanmäßige Wahl eines Kassenprüfers an, der im vergangenen Jahr unerwartet verstorben war. Zur zweiten Kassenprüferin wurde Regine Huber gewählt.

Rolf-Jürgen Griese wird zum Ehrendirigenten ernannt

Ein besonders feierlicher Teil der Versammlung waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder: Für 50 Jahre treue Mitgliedschaft wurde Gerhard Roth mit einer Urkunde und der Verleihung der Vereinsnadel in Gold ausgezeichnet.

Zudem wurden Heidi Tischler, Cäcilia Knaus, Karola Böhnisch, Marliese Sauter, Annelie Sauter und Eugen Veeser für ihre zehnjährige aktive Mitgliedschaft im Verein geehrt. Sie erhielten ebenfalls eine Urkunde und die Vereinsnadel in Bronze.

Eine ganz besondere Ehrung wurde Rolf-Jürgen Griese zuteil: Er wurde für seine 25-jährige Tätigkeit als Chorleiter des Männerchores ausgezeichnet und zum Ehrendirigenten ernannt.

Meßstetter Gesangverein feiert eine zweite „St. Patricks Day-Party“

Abschließend gab der Vorsitzende Thomas Endres einen Ausblick auf die Veranstaltungen für das Jahr 2025. Die erste Veranstaltung steht schon bald an – die Zweitauflage der „St. Patricks Day-Party“ in Meßstetten am Samstag, 15. März.

Eine Woche später, am 22. März, findet die Hauptversammlung des Chorverbands Zollernalb-Sigmaringen in der Meßstetter Festhalle statt. Im Herbst werden das schwäbische Allerlei und am zweiten Advent ein Konzert in der evangelischen Lamprechtskirche folgen.