1 Ratlos angesichts der Lage des Gesangvereins: Denise Schauwecker, die Kassiererin, Vereinschef Tobias Fritsche und sein Stellvertreter Gerhard Hanf (von links). Foto: Raab

Ein großes Fragezeichen stand bei der Hauptversammlung des Gesangvereins Harmonie Laufen hinter dem wichtigsten Tagesordnungspunkt "Auflösung des Vereins". Da steht es nach wie vor – und noch ein weiteres ist aufgetaucht.















Albstadt-Laufen. Um es gleich vorwegzunehmen: Die Entscheidung über die Zukunft des Traditionsvereins ist vertagt, doch muss in spätestens vier Wochen bei einer weiteren Hauptversammlung geklärt werden, ob und falls ja, wie es weitergehen soll.

Momentan sieht es nicht gut aus: Die "Harmonie" steht ohne Vorsitzenden da; Tobias Fritsche steht nicht mehr für ein Amt im Verein zur Verfügung. Kassiererin Denise Schauwecker hört aus familiären Gründen ebenfalls auf, und der vielleicht wichtigste Posten in einem Gesangverein, der des Dirigenten, ist ebenfalls vakant: Alexander Baumgärtner wird den Verein definitiv verlassen. Kandidaten oder Kandidatinnen für die Nachfolge meldeten sich am Samstag nicht, mithin auch keine Wahlen.

Wie ist es dahin gekommen? Alexander Baumgärtner machte in der Versammlung kein Hehl aus seinem Frust: Andernorts hätten die Aktiven sehnsüchtig darauf gewartet, wieder gemeinsam singen zu können, und seien in großer Zahl erschienen, als es wieder ging. Nicht so in Laufen: "Schlimmer als ein Gruselfilm" war für Baumgärtner die erste Probe nach dem Lockdown, zu der gerade mal fünf Frauen und Männer erschienen seien.

Interessieren sich die Laufener zu wenig für den Chorgesang? Sagt ihnen die lateinische Sentenz "Nulla vita sine musica – Kein Leben ohne Musik" nichts? Bei der Analyse der Misere wurden, ohne dass schmutzige Wäsche gewaschen worden wäre, die Probleme beim Namen genannt – aber eine Lösung fand man nicht. Doch, die Werbetrommel war gerührt worden, doch ohne Resonanz. War es die falsche Werbung; wurden die Falschen angesprochen? Tobias Fritsche machte auch innerhalb der Sängerschaft ein wachsendes Desinteresses aus: Zu viel sei über neues Liedgut diskutiert worden; gegen englischsprachige Lieder habe es inneren Widerstand gegeben, doch hätten die Betreffenden das dem Dirigenten nicht offen gesagt, sondern sich stattdessen zurückgezogen.

Der vertanen Chance des "SmS-Chors" – "Singen macht Spaß" trauerte Denise Schauwecker nach: Man hätte Interessierte dafür gewinnen können, wenn man bereit gewesen wäre, ohne große Vorgaben unterschiedliches Liedgut zu singen. Max Haug beurteilte die Entscheidung für das Musical-Projekt "Die Schöne und das Biest" als kontraproduktiv – das Projekt sei wohl eine Nummer zu groß gewesen, danach habe der Abwärtstrend eingesetzt. Alexander Schick, selbst nicht mehr aktiv, gab wieder, was ihm zu Ohren gekommen sei: Eine Verjüngung habe nie stattgefunden, neue Leute seien nicht beachtet worden, das ausgewählte Liedgut zu altbacken gewesen.

Womit sich die Frage stellte: Bestünde Interesse, wenn das Liedgut passt? Zwei auswärtige Gäste machten der Versammlung dazu ein Angebot. Franz Jerger und Uwe Wagner, der eine Vorsitzender, der andere Chorleiter des Liederkranzes Onstmettingen, luden die Laufener Sängerinnen und Sänger ein, in Onstmettingen mitzusingen, ohne Mitglied zu werden – vielleicht könne die "Harmonie" auf diese Weise mit der Zeit reaktiviert werden. Auch Proben in Laufen seien denkbar.

Am Ende standen drei Alternativen zur Wahl: Für die erste, ein Fortbestehen des Vereins auf dem Papier und ohne Probebetrieb, konnte sich niemand erwärmen, für die zweite, die sofortige Auflösung votierten nur zwei Mitglieder. Blieb die dritte, die die weitaus meisten Stimmen erhielt: Der Verein soll weiter bestehen, und es soll geprobt werden, in Onstmettingen oder in Laufen. Tobias Fritsche wies allerdings darauf hin, dass dieser Strohhalm lediglich vier Wochen lang aus dem Wasser rage – am 13. November werde man entscheiden müssen, ob die Harmonie Laufen nach 152 Jahren Geschichte sei oder ob das Schiff wieder Fahrt aufnehme – für letzteres sei ein arbeitsfähiger Vorstand Voraussetzung