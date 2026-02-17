Gesangverein in Steinen: Bei Weitenauer Sängern endet eine Ära

Die Hauptversammlung des Gesangvereins „Harmonie“ Weitenau stand ganz unter dem Zeichen des Abschiedes von Christa Schmieder-Wenzel als Vorsitzende des Vereins.
Im Januar 2002 übernahm die promovierte Biologin und leidenschaftliche Sängerin die Leitung des Weitenauer Chores und führte ihn, zusammen mit Dirigentin Ibolya Barla, zu immer neuen Erfolgen. Unter ihrer Ägide prosperierte der Chor und wagte sich auch an außergewöhnliche Konzerte und Veranstaltungen. Ein weiterer Meilenstein war die Gründung des Kinderchores 2005 als Kooperationschor mit der Grundschule, hieß es bei der Hauptversammlung.