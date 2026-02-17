Gesangverein in Steinen: Bei Weitenauer Sängern endet eine Ära

Die Hauptversammlung des Gesangvereins „Harmonie“ Weitenau stand ganz unter dem Zeichen des Abschiedes von Christa Schmieder-Wenzel als Vorsitzende des Vereins.

Im Januar 2002 übernahm die promovierte Biologin und leidenschaftliche Sängerin die Leitung des Weitenauer Chores und führte ihn, zusammen mit Dirigentin Ibolya Barla, zu immer neuen Erfolgen. Unter ihrer Ägide prosperierte der Chor und wagte sich auch an außergewöhnliche Konzerte und Veranstaltungen. Ein weiterer Meilenstein war die Gründung des Kinderchores 2005 als Kooperationschor mit der Grundschule, hieß es bei der Hauptversammlung.

Rückblick: Schmieder-Wenzel verwies auf ein erfolgreiches Jahr, in dem der Chor sein 180-jähriges Bestehen mit zwei humoristisch geprägten, flotten Jubiläumskonzerten im November feierte. Als herausragend bleibe auch die Mitgestaltung des 75-jährigen Jubiläumskonzertes des Gesangvereins Pfaffenberg im Frühjahr in Erinnerung. Die tiefe Verwurzelung im Dorfgeschehen zeigte sich in den traditionellen Veranstaltungen wie Maischänke, Dorffest oder Volkstrauertag. Außerdem wurde die angepeilte „Stabübergabe“ im Vorsitz intensiv im Vorstandsgremium vorbereitet.

Ausblick: Der nächste Auftritt führt den Chor am 27. Februar ins Meret Oppenheim Schulzentrum Steinen, um das 20-jährige Bestehen des Vereins Kunst und Kultur gesanglich zu umrahmen. Ein anspruchsvolles Doppel-Konzert in der Kirche unter dem Motto „Soulful“ ist erst für März 2027 geplant, damit man ausreichend Zeit zur Vorbereitung habe. Auch der Gewinnung neuer Mitglieder soll breiter Raum gegeben werden.

Wahlen: Patrick Leonhard wurde in geheimer Wahl einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt, neuer Schriftführer ist Andreas Höft. Ebenfalls neu als Aktivbeisitzerin ist Petra Meißner. Im Amt bestätigt wurden Uwe Bornschein als Vize-Rechner, Klaus Sutter als Aktivbeisitzer, Jochen Baier und Klaus Sutter als Notenwarte für den Männerchor sowie Bernd Blum als Kassenprüfer.

Dank und Grußworte: In allen Grußworten, unter anderem von Bürgermeister Gunther Braun und ACV-Präsident Martin Rümmele, kamen der tiefe, persönliche Dank und die große Würdigung der Verdienste der scheidenden Vorsitzenden Christa Schmieder-Wenzel zum Ausdruck. Vize-Vorsitzende Christina Specht dankte im Namen des ganzen Chors „für dein unglaubliches Engagement, Führungsstärke, Kreativität, dein Verantwortungsbewusstsein, Menschlichkeit und so vieles mehr. Du warst immer da für uns.“

Mit stehenden Ovationen verabschiedete das Plenum die scheidende Vorsitzende. Begrüßt und mit vielen guten Wünschen bedacht wurde Patrick Leonhardt als neuer Vorsitzender, der sich über das im einstimmig ausgesprochene Vertrauen sehr freute.

Weitere Informationen gibt es im Internet: www.gesangverein-weitenau.de