Gesangverein Gresgen: Sänger sind kulturelle Bereicherung für das Dorf

Traurig und ereignisreich war das Jahr 2025 für den Gesangverein aus Gresgen.
Im September mussten die Sänger ihren Vorsitzenden Klaus Berger zur letzten irdischen Ruhestätte begleiten. Er, Vorstand im Verein, Lokalpolitiker und Vereinsfunktionär, hatte das Amt des Vorstandes im Jahr 2019 übernommen, dem Verein neue Impulse gegeben und die Sängerschar erfreulich gut über die Coronazeit gebracht. In dieser gab es sogar Zugänge an Aktiven. Von fünf weiteren Mitgliedern des Vereins musste 2025 Abschied genommen werden. Sie alle bleiben im Gedächtnis.