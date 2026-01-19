Gesangverein Gresgen: Sänger sind kulturelle Bereicherung für das Dorf

Traurig und ereignisreich war das Jahr 2025 für den Gesangverein aus Gresgen.

Im September mussten die Sänger ihren Vorsitzenden Klaus Berger zur letzten irdischen Ruhestätte begleiten. Er, Vorstand im Verein, Lokalpolitiker und Vereinsfunktionär, hatte das Amt des Vorstandes im Jahr 2019 übernommen, dem Verein neue Impulse gegeben und die Sängerschar erfreulich gut über die Coronazeit gebracht. In dieser gab es sogar Zugänge an Aktiven. Von fünf weiteren Mitgliedern des Vereins musste 2025 Abschied genommen werden. Sie alle bleiben im Gedächtnis.

Aber auch Erfreuliches konnte Frank Grether berichten. zwölfmal konnte zu Geburtstagen und zweimal zu Goldenen Hochzeiten gratuliert werden.

Rückblick

Insgesamt gab es 14 öffentliche Auftritte, für einen Gesangverein eine durchaus stattliche Anzahl. Die Verpflichtung zu Gresgen und der Stadt Zell wurde beim Auftritt mit den Zeller Berglandchören am Neujahrsempfang der Stadt und dem Singen beim Stadtjubiläum hörbar.

Ältester Verein im Dorf

Für Ortsvorsteher Peter Grether ist der Gesangverein ein kulturelle Bereicherung des Dorfes und als ältester Verein ein bedeutsamer Träger öffentlicher Gemeinschaft und Gesellschaft.

Wahlen

Er leitete die anstehenden Wahlen bei denen Frank Grether zum neuen Vorstand gewählt wurde. Sein Nachfolger im Stellvertreteramt ist ab jetzt Jeremias Giesin, ein Sänger der sich im Jahr 2025 dem Verein angeschlossen hatte. Schriftführer bleibt Maik Ziegler. Das Amt des Notenwartes führt Jörg Kleißler weiterhin aus. Werner Tscheulin bleibt als Vertreter der Passiven im Vorstandsbeirat.

Neu in diesem Gremium ist Benjamin Klipfel. Er, auch im Jahr 2025 zum Verein dazugekommen, löst Werner Schwald ab, der ein großes Dankeschön erhielt.

Der Wirt vom Nonnenmattweiher, ehemalige Bürgermeister von Neuenweg und aktiver Kommunalpolitiker aus dem Kleinen Wiesental wird mit seiner ab und an auch kritischen aber immer offeen und zukunftsorientierten Stimme im Vorstand fehlen. Sein Optimismus bleibt als Sänger im Verein präsent, so die feste Zusage der Stimme aus dem Ersten Bass.