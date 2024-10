Gesangverein Geislingen: „König der Löwen“ als Musical begeistert großes Publikum

Fast ein Jahr lang haben die Sängerinnen und Sänger des Gesangsvereins Eintracht Geislingen für dieses Wochenende geprobt: In der Schlossparkhalle führten sie „Simba – König der Löwen“ als Musicalkonzert auf. Beide Aufführungen waren waren innerhalb kurzer Zeit ausverkauft. Unterstützung erhielt der Chor von Tänzerinnen der Balinger Tanzschule Attitude, die den Gesang in eindrucksvollen Kostümen tänzerisch und mimisch umsetzten. Neben dem Gemischten Chor waren auch die Nachwuchschöre des Gesangvereins Eintracht, die Singing Birds und der Junge Chor, mit von der Partie. Begleitet wurde das Ensemble von erfahrenen Bandmitgliedern aus der Region, die den Chor instrumentell begleiteten.

Die Geschichte von Simba

Die Geschichte, welche die Geislinger Sänger als Musical aufführten, mag wohl den meisten bekannt sein. Als Disney-Film und Musical in Hamburg hat „der König der Löwen“ ein breites Publikum erreicht.

Lesen Sie auch

Tänzerinnen setzten den Gesang des Chores bildlich um. Foto: Schreiber

Das Musical erzählt die Geschichte des Löwen Simba: Bei seiner Geburt ist die ganze Tierwelt gerührt, da König Mufasa mit Simba seinen Nachkommen präsentierte. Doch Mufasas hinterhältiger Bruder Scar sieht in dem Thronfolger eine Gefahr für seine eigenen Machtansprüche. Daher tötet er den König und überzeugt den verzweifelten Simba, dass er die Schuld am Tod seines Vaters trägt. Der Löwenjunge flieht und begegnet dem lustigen Duo, dem Erdmännchen Timon und dem Warzenschwein Pumbaa, die ihm helfen, neuen Mut zu fassen. Er beschließt, in seine Heimat zurückzukehren, und sich seinem Onkel zu stellen. Die Geislinger Chöre des Gesangvereins Eintracht erzählten mit ihren Liedern die ganze Geschichte von „Simba – König der Löwen“ in einer eigenen Bearbeitung.

Eindrucksvolle Kostüme Foto: Schreiber

Neben den Sängerinnen und Sängern hat sich vor allem Leiterin Cordula Bieber hervorgetan, die von Carola Rösch unterstützt wurde.

Mehr als 100 Mitwirkende waren am Wochenende als Sänger, Musiker, Organisator und Techniker aktiv, um das Abenteuer des kleinen Löwen Simba den Gästen musikalisch zu erzählen.

Wenn die Sonne aufgeht über der Savanne, die Stimme des Schamanen Rafikis ertönt, die Tiere sich auf den Weg machen – spätestens dann wird in der Schlossparkhalle die Faszination spürbar sein, die von diesem Musical ausgeht.