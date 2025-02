Gesangverein „Frohsinn“ Kaltbrunn: Zwei goldene Ehrennadeln verliehen

1 Chorverbandspräsident Thomas Schenk (links) ehrte mit dem zweiten Vereinsvorsitzenden Thomas Haas Gerhard Fischer und Maria Schoch für 50-jährige Treue zum „Frohsinn“ Kaltbrunn. Foto: Wilfried Weis

Ein Rückblick und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Gesangvereins „Frohsinn“ Kaltbrunn im Martinshof. Das Konzert anlässlich der Eingemeindung vor 50 Jahren war der Höhepunkt. Dazu gab es zwei hochkarätige Ehrungen.









Viel Lob erhielt der Gesangverein „Frohsinn“ für das gelungene Konzert in der Festhalle vor mehr als 200 Zuhörern, so Vorsitzender Gerhard Fischer. Das Motto lautete: „Thank You for the Music“. In seinem Rückblick hob der Vorsitzende auch ein Hochzeitsständchen, den Sommerabschluss im Rinkenbachhof und das Singen an Heiligabend in der Klosterkirche besonders hervor. Der Gesangverein „Frohsinn“ zählt derzeit 31 aktive Sänger.