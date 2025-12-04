Gesangverein Fahrnau: Fahrnauer Sänger unterhalten Ruheständler

1 Unter der Leitung von Luisa Zickwolf erfreute der Gesangverein Fahrnau die „Fröhlichen Ruheständler“. Foto: Klaus Brust Seit mehr als 30 Jahren pflegt der Gesangverein Fahrnau eine gern wahrgenommene Verpflichtung. Der Männerchor trat immer im November unter der Leitung von Vizedirigent Manfred Vogt bei den „Fröhlichen Ruheständlern“ im evangelischen Gemeindehaus auf.







Diese Tradition setzt bereitwillig die junge Chorleiterin des gemischten Chors, Luisa Zickwolf, fort. Doch diesmal gab es eine Schwierigkeit. Die Sängerinnen und Sänger hatte sie in mehreren intensiven Proben mit á Capella-Stücken und am Klavier zu begleitenden Liedern vorbereitet. Aber am Montag streikte das Instrument im Gemeindesaal, so dass nur frei vorzutragende Kompositionen aufgeführt werden konnten, alle klangrein und ausgewogenem Chorklang intoniert.