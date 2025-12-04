Gesangverein Fahrnau: Fahrnauer Sänger unterhalten Ruheständler
Unter der Leitung von Luisa Zickwolf erfreute der Gesangverein Fahrnau die „Fröhlichen Ruheständler“. Foto: Klaus Brust

Seit mehr als 30 Jahren pflegt der Gesangverein Fahrnau eine gern wahrgenommene Verpflichtung. Der Männerchor trat immer im November unter der Leitung von Vizedirigent Manfred Vogt bei den „Fröhlichen Ruheständlern“ im evangelischen Gemeindehaus auf.

Diese Tradition setzt bereitwillig die junge Chorleiterin des gemischten Chors, Luisa Zickwolf, fort. Doch diesmal gab es eine Schwierigkeit. Die Sängerinnen und Sänger hatte sie in mehreren intensiven Proben mit á Capella-Stücken und am Klavier zu begleitenden Liedern vorbereitet. Aber am Montag streikte das Instrument im Gemeindesaal, so dass nur frei vorzutragende Kompositionen aufgeführt werden konnten, alle klangrein und ausgewogenem Chorklang intoniert.

 

Zu Gehör gebracht wurden unter anderem „Sah ein Knab’ ein Röslein stehn“, „Weit, weit weg“, Autumn Leaves“, „Schon die Abendglocken klingen“. Die Männer sangen „Aus der Traube in die Tonne“ und den immer gern gehörten Ohrwurm, den „Bajazzo“.

Ohne eine Zugabe durfte der Chor unter großem Beifall die Bühne nicht verlassen, wobei Luisa Zickwolf augenzwinkernd das Versprechen gab, im kommenden Jahr den zweiten Teil des Programms aufzuführen. Reinhard Seiberlich, langjähriger Schauspieler auf der Burg Rötteln, lockerte das Programm mit Gedichten von Erich Kästner und Theodor Storm auf.

Bärbel Eidmann, Sprecherin der „Fröhlichen Ruheständler, bedankte sich mit herzlichen Worten beim Gesangverein Fahrnau, überreichte ein Kuvert und lud den Chor zu einem Umtrunk ein.

 