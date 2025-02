Bei der 150. Hauptversammlung des Liederkranzes Deißlingen im Hotel Hirt blickte der Vorsitzende Joachim Walter auf das vergangene Vereinsjahr zurück.

2024 fanden 40 Chorproben und zwei Probensamstage in der Chorgemeinschaft sowie 28 Chorproben und zwei Probensamstage im Popchor Vox Tuselinga statt. Der Liederkranz hatte fünf öffentliche Auftritte. Ein Höhepunkt war das gemeinsame Konzert der Chöre aus Deißlingen und Lauffen im Oktober unter dem Motto „Singen verbindet“.

Männerstimmen fehlen

Die Chorleiterin vom Popchor, Megan Beddeley, und Emil Bakiev, Leiter der Chorgemeinschaft, lobten ihre Chöre. Bakiev merkte jedoch an, dass es der Chorgemeinschaft an Männerstimmen fehle. Die Kooperation mit dem Liederkranz Trossingen soll im Jubiläumsjahr fortgesetzt werden, mit gemeinsamen Veranstaltungen in Deißlingen und einem Konzert in Trossingen.

Schriftführerin Rita Krohn bot einen kurzweiligen Rückblick über das vergangene Jahr mit den Höhepunkten „Buchelei“ und dem gemeinsamen Konzert der fünf Deißlinger Chöre in der Laurentius Kirche.

Ehrungen

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden für 40 Jahre Singtätigkeit Günter Weist und Helmut Hirt vom Schwäbischen Chorverband (SCV) und dem Gesangverein Liederkranz geehrt. Wilma Schrenk und Karin Heilborn wurden für 25-jährige Mitgliedschaft zu Ehrenmitgliedern des Liederkranzes ernannt.

Bürgermeister Ralf Ulbrich leitete die Neuwahlen des Vorstands und Beirats. Alle Vorstandsmitglieder stellen sich wieder zur Wahl und wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Alles begann 1867 mit einem Wunsch

Der Gesangverein Liederkranz Deißlingen blickt in diesem Jahr auf seine 150-jährige Geschichte zurück. Alles begann 1867 mit dem Wunsch einiger der damaligen Kirchenchormitglieder, nicht nur geistliche, sondern auch weltliche Lieder zu singen. Dieser Wunsch führte schließlich 1875 zur Gründung des Liederkranzes Deißlingen.

Um dieses besondere Jubiläum gebührend zu feiern, hat der Verein ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Den Auftakt bildet am 14. März ein Festakt in der Mehrzweckhalle Deißlingen, gefolgt vom Chorverbandstag CVSBH am 15. März.

Höhepunkt des Jubiläumsjahres

Ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres ist sicherlich das Sängerfest am 29. Mai im Bärengarten. Tags darauf, am 30. Mai, verwandelt sich der Bärengarten in ein Paradies für Kinder beim „Kids Day“, bevor am Abend die „Party-Night“ für ausgelassene Stimmung sorgt.

Musikalisch geht es am 5. Juli mit einem Jubiläumskonzert in der Mehrzweckhalle weiter. Im Herbst findet am 19. Oktober ein Festgottesdienst in der katholischen Kirche Deißlingen statt. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet ein Adventskonzert am 30. November im Hagestall.