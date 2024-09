Bei bestem Herbstwetter starteten die Wanderfreunde am Samstagmorgen in Rottweil und machten sich über das idyllische Neckartal auf den Weg nach Herrenzimmern.

Dabei führte die Route über mal befestigte, mal abenteuerliche Pfade – genau die richtige Mischung. Natürlich durfte bei so viel Bewegung auch der gemütliche Teil nicht zu kurz kommen. Zahlreiche Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecke sorgten für ausreichend Pausen, bei denen sich die Teilnehmer stärken konnten.

Das Nachtlager

Angekommen in Herrenzimmern erwartete die Wanderer eine besondere Überraschung: Sängerkamerad Klaus Stern hatte seine Scheune in ein improvisiertes, aber gemütliches Nachtlager umgewandelt. Nach einer erholsamen Nacht und einem hervorragenden Frühstück ging es am Sonntag dann weiter Richtung Heimat.

