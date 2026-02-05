Gesangsverein Liederkranz: Nach 145 Jahren ist für die Sänger aus Schuttern Schluss

Die Geschichte des Gesangsvereins Liederkranz in Schuttern ist zu Ende. Die Mitglieder haben sich am Dienstagabend zu ihrer letzten Hauptversammlung getroffen.
Der Gesangverein Liederkranz lud nach 145 Jahren seines Bestehens zur finalen Hauptversammlung. Vorsitzender Reinhard Stolz erklärte: „Ich darf feststellen, dass dies unsere letzte Hauptversammlung ist.“ Gleichzeitig bilanzierte er rund 135 Jahreshauptversammlungen im Laufe der langjährigen Vereinsgeschichte. Von 1881 bis 2026 standen 145 Vereinsjahre im Zeichen des Gesangs, der Geselligkeit und der Freude der Bevölkerung.