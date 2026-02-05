Gesangsverein Liederkranz: Nach 145 Jahren ist für die Sänger aus Schuttern Schluss

Die Geschichte des Gesangsvereins Liederkranz in Schuttern ist zu Ende. Die Mitglieder haben sich am Dienstagabend zu ihrer letzten Hauptversammlung getroffen.

Der Gesangverein Liederkranz lud nach 145 Jahren seines Bestehens zur finalen Hauptversammlung. Vorsitzender Reinhard Stolz erklärte: „Ich darf feststellen, dass dies unsere letzte Hauptversammlung ist.“ Gleichzeitig bilanzierte er rund 135 Jahreshauptversammlungen im Laufe der langjährigen Vereinsgeschichte. Von 1881 bis 2026 standen 145 Vereinsjahre im Zeichen des Gesangs, der Geselligkeit und der Freude der Bevölkerung.

Im Anschluss an die offizielle Sitzung zeigte das Mitglied Oskar Kopf einen von ihm im Jahr 1981 gedrehten Film zum damals 100-jährigen Bestehen des Vereins. Ortsvorsteher Jürgen Silberer berichtete dabei: „Da war ich Täfele-Bub.“ Viele Feste und Feiern machten den Verein aus, nicht für sich, sondern zur Freude der Bevölkerung. Dem Verein gehören im letzten Vereinsjahr noch 32 aktive Sängerinnen und Sänger an. Insgesamt zählt er 81 Mitglieder. Die Treue zum Verein ist deutlich, nahezu alle Sänger sind zur Hauptversammlung gekommen.

Nach 145 Jahren steht der Verein zur Auflösung. In einer außerordentlichen Versammlung sollen darüber zwei Drittel der 81 Mitglieder bestimmen und gemäß der Satzung einen oder zwei Liquidatoren bestimmen. Die Liquidatoren sollen den Prozess der Auflösung übernehmen, so dass dieser nach einem Jahr aufgelöst werden kann.

Goldene Glocke läutet

An diesem finalen Sitzungstag herrschte eine andere Stimmung als gewöhnlich, es machte sich betretenes Schweigen breit. Als Reinhard Stolz den Sitzungsbeginn mit der kleinen goldenen Glocke einläutete, war es ohnehin schon recht still im Raum. Niemand war dabei außer der Reihe zu Späßen aufgelegt.

Viele Freundschaften sind im Verein gewachsen

Die Auflösung hatte sich schon seit dem Jahr 2024 langsam angebahnt. Nachdem Chorleiter Ludwig Fluck pausieren musste, nahm dies Reinhard Stolz, nach Rücksprache und betonter Zustimmung der Mitglieder, zum Anlass, den Chor ruhen zu lassen. In der Ruhephase der vergangenen zwei Jahre haben sich die bisher aktiven Sänger sehr gern immer am ersten Dienstag im Monat zum geselligen Beisammensein getroffen – und dabei auch selbstverständlich gesungen. Solange es möglich ist, soll an diesem Treffen festgehalten werden, dabei darf auch die Gitarre von Christa Marreck nicht fehlen. Die langjährige Schriftführerin im Verein stimmt dabei gemeinsam mit Sängerkollegen alte Liedtexte und auch Schlager an.

Auf der Hauptversammlung wurde auch an die langjährige Mitgliedschaft der Sängerkollegen Franz Kopf und Helmut Finner erinnert, die im vergangenen Jahr vom Ortenauer Chorverband für 70 Jahre aktiven Gesang im Chor geehrt wurden. Christa Marreck bilanzierte: „Wir hatten ein sehr geselliges Jahr.“

Gewachsen sind im Verein die Freundschaften. Die Chormitglieder sind sich persönlich zugewandt und sprechen mit sehr viel Empathie voneinander. Christa Marreck bezeichnete Reinhard Stolz als Motor des Vereins, der es verstanden habe, diesen stets bestens zu führen. „Reinhard Stolz war die wichtigste Persönlichkeit in unserem Verein, der alles zusammengehalten hat“, betonte auf der Sitzung auch Chormitglied Kurt Reith.

Das am längsten aktive Mitglied im Vorstand ist Helmut Maier. 45 Jahre fungierte er als Beisitzer und stellvertretener Vorsitzender im Verein. Allen Vorstandskollegen im Gesangsverein wurde auf der Hauptversammlung in einer kurzen Laudatio, gehalten von Reinhard Stolz, gedacht.

Die Geschichte

1881 wurde der Männergesangverein Liederkranz Schuttern gegründet. 1995 kam ein Frauenchor hinzu. Daraus entstanden ist ein Frauen- und Männerchor, der als Gesangverein Liederkranz Schuttern gegründet wurde.