Große Freude beim Verein„Bergecho“: Sie stellen sich weiter gegen den Trend und legen zu – zehn Prozent haben sie an Personal gewonnen.

Im Sängerheim trafen sich 31 der 33 Sänger des Vereins zur Hauptversammlung. Schriftführer Martin Sum berichtete über das abgelaufene Vereinsjahr. Es sei geprägt gewesen vom großangelegten Fototermin vor der malerischen Kulisse von St. Roman, acht Auftritten, einer Konzertreise ins Allgäu und einer Fünf-Hektar-Mähaktion.

Drei neue Sänger – David und Jürgen Bräutigam sowie Mike Buttler – verstärken die Reihen. „Das ist ein Zuwachs von zehn Prozent. Jetzt sind wir wieder 33 Sänger“, freute sich Sum.

Lesen Sie auch

Er überreichte dem Vorsitzenden Michael Münchenbach ein Geschenk für 30 Jahre im Vorstand. Aufgabe für das laufende Jahr sei die Beschaffung einheitlicher Kleidung. Für das nächste Jahr steht das 75-jährige Bestehen des Vereins an.

Ausflug ins Allgäu beschert in der Kasse ein Minus

Kassierer Christian Haas berichtete von einem erheblichen Minus, das er vor allem dem Ausflug ins Allgäu zuschrieb. „Wir machen ja nicht jedes Jahr einen Ausflug“, bemerkte Sum.

Bilanz zog auch Dirigent Jürgen Jäger. „Wir haben uns gut präsentiert“, fand er. Die Sänger seien zurück auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie. Der nächste Fixpunkt im Kalender ist das Jahreskonzert in zwei Wochen. Was ihn jedoch vermehrt störe, sei die „ständige Quasselei“ während der Singstunden, bemängelte Jäger. Vorsitzender Michael Münchenbach ehrte drei Sänger für je 30 Jahre im „Bergecho“: Christian Haas, Raimund Haas und, in Abwesenheit, Jürgen Mantel. Sie erhielten zum Dank ein Heimatkärtle.

Weitere Ehrungen durch den Sängerbund gibt es in zwei Wochen beim Jahreskonzert. Zum Abschluss bedankte sich Bürgermeisterstellvertreter Jürgen Schorn bei den Sängern vor allem für ihren „tollen Auftritt“ beim Seniorenkaffee.

Das Jahreskonzert gibt der Verein am Sonntag, 6. April, in der Festhalle. Beginn ist um 11 Uhr, Einlass ab 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mit dem „Chor Riba“ aus Gengenbach-Reichenbach und dem Männergesangverein Harmonie Seedorf versprechen die St. Romaner ein „tolles Gesangsangebot“. Das Motto lautet des Konzerts : „Lasst uns drüber singen.“ Im Anschluss gibt es ab 13 Uhr Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.