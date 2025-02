Gesangsverein Eintracht in Gutach

1 Inessa Schwidder (von links), Bürgermeister Siegfried Eckert, Christa Herdle, Thomas Schenk, Christa Volz und Brigitte Hippler bei der Hauptversammlung des Gesangvereins am Valentinstag Foto: Kern/Kern

Gleich mehrere Jubiläen feiert der Gutacher Gesangverein Eintracht dieses Jahr. Der Frauenchor besteht seit 70 Jahren und wird von Chorleiterin Inessa Schwidder seit 25 Jahren geleitet.









Mit Christa Volz und Ilse Köber wurden in der Hauptversammlung am Freitag zwei Sängerinnen geehrt, die von Anfang an dabei waren. Die beiden Frauen gründeten den Chor als Jugendliche mit und singen seit nun siebzig Jahren die Stimmen Sopran und Alt im Ensemble.