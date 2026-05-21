Gesangsprojekt in Kandern: 140 Chormitglieder vereinen die Kraft ihrer Stimmen

Unter dem Arbeitstitel „Grenzen überwinden“ treten der Gesangverein Feuerbach, der Gesangverein „Liederkranz“ Holzen und der Popchor Tannenkirch gemeinsam auf.
Anders als bei einem Projektchor, an dem Menschen mit Freude am Gesang unverbindlich über eine gewisse Zeitspanne hinweg mitwirken, wird dieses Konzert gestaltet von geübten Chorsängern und -sängerinnen. Verbindendes Element und Initiatorin ist Dirigentin Ulrike Rombach. Sie leitet alle drei Chöre und will durch den gemeinsamen Auftritt neue Verknüpfungen schaffen.