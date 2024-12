Der MGV Sängerlust Sulzbach ist in diesem Jahr der erste Männerchor, der in Waldkirch beim „Singenden Weihnachtsbaum“ auftreten darf.

Das Vorbild des Waldkircher „Singenden Weihnachtsbaums“ steht in Zürich. Der „Singing Christmas Tree“ wurde dort von einer Waldkircher Delegation gesehen, und für Waldkirch lizenziert. Er findet in diesem Jahr zum dritten Mal statt. Vom 6. bis zum 15. Dezember treten zwölf Chöre auf.

An jedem der zehn Tage singt jeweils ein Chor bei mehreren Auftritten jeweils eine halbe Stunde Advents- und Weihnachtslieder. Die Stilrichtungen bedienen traditionelle Weisen, aber auch Jazz, Pop und Gospel. Der Baum ist 10,3 Meter hoch und besteht aus Baugerüstkomponenten, die mit Ballastbetonteilen gesichert werden. Das Gesamtgewicht der Konstruktion beträgt 20 Tonnen. Der Baum wird vollständig mit Reisig verkleidet und illuminiert und kann bis zu 46 Personen aufnehmen.

Einheitliches Weihnachtsdress

Die Singenden sind einheitlich im Weihnachtsdress – rote Mütze, roter Schal, rote Handschuhe, grüner Poncho – gekleidet.

Die Sängerlust Sulzbach tritt am Freitag, 13. Dezember, auf, und zwar um 17.30 und um 19 Uhr. Die Veranstaltung wird durch einen Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz sowie einer Sonderausstellung im Elztal-Museum begleitet. Es wird immer um 18 Uhr ein Adventskalender-Fenster am Gebäude geöffnet. Warum also nicht einen Ausflug nach Waldkirch wagen, um den MGV auf dem Weihnachtsbaum zu bestaunen?