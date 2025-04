Gesang in Rottweil: Mädchenchor bezaubert das Publikum

1 Vor der Kulisse der Wallfahrtskirche auf dem Dreifaltigkeitsberg gibt der Rottweiler Mädchenchor ein Benefizkonzert. Foto: Marcel

Das Benefizkonzert mit dem Rottweiler Mädchenchor auf dem Dreifaltigkeitsberg führte das Publikum in einem großen Bogen durch die Musikgeschichte der Jahrhunderte. Der Erlös der Veranstaltung geht an die Rottweiler Spittelmühle.









Link kopiert



Wie in jedem Jahr gab der Mädchenchor Rottweil am Palmsonntag ein Benefizkonzert auf dem Dreifaltigkeitsberg. Und wie in jedem Jahr begeisterten die Sängerinnen unter der Leitung von Andreas Puttkammer ihr großes Publikum in der wunderschönen Wallfahrtskirche so sehr, dass man sie nicht ohne Zugabe ziehen ließ.