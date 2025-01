Vorstandsvorsitzende Iris Noth konnte neben Sängerinnen und Sängern auch Bürgermeister Michael Lehrer, Vereinsringvorsitzende Susen Krämer sowie Chorleiter Claus Penalver begrüßen.

Nach dem Totengedenken ließ sie das vergangene Jahr Revue passieren und brachte darin ihre Freude zum Ausdruck, dass trotz einiger krankheitsbedingter Ausfällen der Chor weiterhin bestehen konnte und 38 Proben sowie zehn Auftritte bewältigen konnte. Die Kameradschaft und der Zusammenhalt sei gut. Der Frohsinn hat derzeit 101 Mitglieder, davon sind 18 aktive und 83 passive und davon wiederum 35 Ehrenmitglieder.

Zehn Auftritte absolviert

Der stellvertretende Vorsitzende Gerhard Noth gab einen Überblick über den Probenbesuch. Es wurden 38 Proben abgehalten und zehn Auftritte absolviert. Die Proben waren alle gut besucht und lagen bei einer Teilnahme von durchschnittlich 81 Prozent. So konnten zwei Sängerinnen (Karin Fuchs und Gerlinde Fuchs) und zwei Sänger (Eugen Schleicher und Erwin Moosmann), die weniger als drei Mal gefehlt hatten, ein kleines Präsent entgegennehmen.

Schriftführerin Gerlinde Fuchs ging auf die Aktivitäten des Chors ein. So konnte am Maibaumstellen zusammen mit dem Kirchenchor gesungen werden. Auch die Auftritte im Alten-und Pflegeheim Alpirsbach beim Sommerfestle und bei der Weihnachtsfeier waren laut Mitteilung ein schönes Erlebnis.

Minus in der Kasse

Außerdem wirkte der Chor beim 175-jährigen Jubiläumskonzert des Schwäbischen Chorverbandes in Kooperation mit anderen Chören in der Klosterkirche in Oberndorf mit. Im Herbst fand ein Kameradschaftsabend statt, bei dem Ehrungen durchgeführt wurden. Erwähnenswert sind auch zwei Ständle anlässlich von goldenen Hochzeiten zwei aktiver Sängerinnen.

Der Chor umrahmte mit dem Chor der Neuapostolischen Kirche die Gedenkfeier beim Volkstrauertag.

Kassierer Eugen Schleicher musste ein Minus in der Kasse verbuchen, da der Verein alters- und gesundheitsbedingt keine größeren Veranstaltungen mehr bewältigen kann.

Spaß am Singen

Chorleiter Claus Penalver motiviert die Sängerinnen und Sänger immer wieder. In seinem Bericht sprach der Dirigent von kleinen, aber feinen Auftritten. Er freut sich, dass die wenigen Sängerinnen und Sänger immer noch Freude am Singen haben und dass ihm die Proben und auch die Auftritte viel Spaß machen.

Gerade in der aktuellen wirtschaftlichen und auch politischen Lage halte er es für umso wichtiger, Traditionen wie den Gesangverein aufrecht zu erhalten. Für die Zukunft möchte er sagen: „Ich werde mit euch so lange wie möglich den musikalischen Weg gehen. Lassen wir auch in schwierigen Zeiten den Spaß am Singen und Musizieren nicht verlieren“.

Unterstützung der Gemeinde

Bürgermeister Michael Lehrer spornte den Chor ebenfalls an, weiterhin aktiv zu bleiben. Die Unterstützung der Gemeinde sei auf jeden Fall zugesagt.

Susen Krämer überbrachte die Grüße des Vereinsrings und betonte, dass sie immer gerne zum Gesangverein komme, auch wenn dieser nicht mehr an allen Veranstaltungen teilnehmen könne.

Bei den Wahlen, die von Susen Krämer geleitet wurden, konnten alle Ämter, die zur Wahl standen, wieder von den bisherigen Personen besetzt werden. Gerhard Fuchs stellte sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für den Ausschuss zur Verfügung.