Gesamtwehr Schömberg blickt zurück: Insgesamt 115 Einsätze im vergangenen Jahr

Neben zahlreichen Ehrungen und Beförderungen gab es bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr Schömberg auch die höchste Auszeichnung einer Feuerwehrabteilung.

Die Freiwillige Feuerwehr Schömberg zählt an fünf Standorten und sieben Abteilungen, in Schömberg mit 64, Bieselsberg mit 32, Langenbrand mit 36, Oberlengenhardt mit 28, Schwarzenberg mit 31, Jugendfeuerwehr mit 25 und Altersfeuerwehr mit 18, insgesamt 234 Mitglieder, Doppelmitgliedschaften von Schömberg und Schwarzenberg mit eingerechnet. Der Mannschaftsstand der Gesamtwehr ist dabei mit 183 auch 2025 konstant geblieben.

Technische Hilfe und Umweltschutz präsenter Im vergangenen Jahr sind die fünf ehrenamtlichen Hilfsorganisationen zu insgesamt 115 Einsätzen ausgerückt, um Brände zu löschen, Verletzte zu bergen sowie Menschen zu retten oder sie zu schützen.

Technische Hilfe und Umweltschutz sind dabei immer präsenter geworden. 2025 waren es zwar fünf Einsatze weniger als im Jahr zuvor, aber auch diesmal wieder mit großen technischen und menschlichen Herausforderungen verbunden, wie Rainer Zillinger, seit 1990 Abteilungskommandant in Schömberg und Gesamtkommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Schömberg, in seinem Tätigkeitsbericht anschaulich ausführte.

Suizidversuche, Gewalt gegen Einsatzkräfte, extreme Verschmutzung und Geruchsbelästigungen in Wohnungen, kritische Brände wie der Dachstuhlbrand im leerstehenden und maroden Gebäude der Charlottenhöhe Schömberg und teils schwere Verkehrsunfälle seien nur einige Beispiele des breiten Leistungsspektrums, welche die freiwilligen Feuerwehren abdecken müssten, so Zillinger.

Vorbeugender Brandschutz vermehrt gefragt

Zur Brandbekämpfung komme vermehrt auch noch der vorbeugende Brandschutz hinzu. Dabei werde geprüft, ob das jeweilige Objekt den Anforderungen des baulichen und betrieblichen Brandschutzes genüge.

Intern gebe es viel Erfreuliches zu berichten. So habe man inzwischen Fehlalarme besser im Griff, Zusatzalarmierungen und Weiterleitungen von Alarmmeldungen übers Handy funktionierten reibungslos und Digitalfunk-Teams sowie Drohnenpiloten arbeiteten schnell und effizient. Daher seien auch verstärkt Aus- und Weiterbildungen in Theorie und Praxis und Schulungen realitätsnaher Einsatzszenarien wie die der Drohnenstaffeln so wichtig, sagte der Kommandant.

Viele Ehrengäste konnte Rainer Zillinger im Kurhaus in Schömberg begrüßen. So waren der neu gewählte Schömberger Bürgermeister Matthias Stepan und der neue Kreisbrandmeister Bernd Meyer ebenso seiner Einladung gefolgt wie der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Markus Fritsch, viele Gemeinde- und Ortschaftsräte, Mitarbeiter der städtischen Verwaltung und befreundete Feuerwehr-Kommandanten mehrerer Kreiskommunen.

Hohe physische und psychische Belastung

Nach den Jahresberichten von Schriftführerin Tabea Vieres und Kassier Oliver Maisenbacher von der Gesamtwehr wie auch dem Kassenprüfbericht erfolgte eine einstimmige Entlastung. In seinem Grußwort hob Matthias Stepan demzufolge die hohe physische und psychische Belastung bei Feuerwehr und Katastrophenschutz besonders hervor und zollte den anwesenden Einsatzkräften hohen Respekt und Anerkennung. Die Arbeit bei der Feuerwehr gelte als Inbegriff für Mut, Hilfsbereitschaft und Kameradschaft. Besonders bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei der viele Ehrenamtliche neben ihrem normalen Berufs- und Familienalltag Einsätze übernehmen würden, so der Bürgermeister, sei die Herausforderung enorm – körperlich, emotional und psychisch.

Feuerwehrgespräche sollen weiterhin Bestand haben

Bernd Meyer sprach sich für deutlich mehr Pragmatismus aus und Markus Fritsch will die Entbürokratisierung spürbar vorantreiben und alles daran setzen, dass die überregional anerkannten Schömberger Feuerwehrgespräche auch weiterhin Bestand haben.

Es folgten Beförderungen und Ehrungen, unter anderem für 50 und 55 Jahre Feuerwehrdienst. Hauptfeuerwehrmann Bernd Neuweiler erhielt die Ernennung Ehrenmitglied der Abteilung Langenbrand. Es handelt sich dabei um die höchste Auszeichnung, die eine Feuerwehrabteilung vergeben kann. Neun junge Feuerwehranwärter wurden neu verpflichtet.

Ehrungen und Beförderungen

Beförderungen:

Zum Feuerwehrmann, zur Feuerwehrfrau: Felix Mairhofer, Franjo Stogl, Lin Gackenheimer, Dennis Rochholz

Zum Löschmeister: Jannis Rentschler, Uli Neuweiler, Max Kappler; Zum Brandmeister: Christoph Hinterer

Ehrungen: Für 15 Jahre Feuerwehrdienst in der Feuerwehr Schömberg, Feuerwehrabzeichen in Bronze: Pascal Allmendinger, Andreas Bönisch, Ronny Koch, Sebastian Linder, Martin Schöner, Julian Wernecke, Brandmeister Dominik Peking

Ernennung zum Ehrenmitglied Abteilung Langenbrand: Bernd Neuweiler

Neuverpflichtungen: Markus Maj, Dima Rinas, Christian Schwämmle, Felix Mairhofer, Dominik Karst, Simon Schneller