Gesamtwehr Schömberg blickt zurück: Insgesamt 115 Einsätze im vergangenen Jahr

Neben zahlreichen Ehrungen und Beförderungen gab es bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr Schömberg auch die höchste Auszeichnung einer Feuerwehrabteilung.
Die Freiwillige Feuerwehr Schömberg zählt an fünf Standorten und sieben Abteilungen, in Schömberg mit 64, Bieselsberg mit 32, Langenbrand mit 36, Oberlengenhardt mit 28, Schwarzenberg mit 31, Jugendfeuerwehr mit 25 und Altersfeuerwehr mit 18, insgesamt 234 Mitglieder, Doppelmitgliedschaften von Schömberg und Schwarzenberg mit eingerechnet. Der Mannschaftsstand der Gesamtwehr ist dabei mit 183 auch 2025 konstant geblieben.