Zwei Autos in Lahr touchiert

1 Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Foto: Puchner

Bei einem Unfall in der Roonstraße entstand am Montagnachmittag ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro.









Das berichtete die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung. Nach derzeitigen Erkenntnissen habe ein 43-jähriger VW-Fahrer gegen 16.45 Uhr an einer Engstelle zwei ordnungsgemäß geparkte Autos touchiert.