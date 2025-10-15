Gesamtmetall-Präsident: Benner bedauert Wolf-Rückzug

Die IG Metall verliere einen „immer fairen und verlässlichen Gegenüber“, sagt die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner zum Rückzug des Gesamtmetall-Präsidenten Stefan Wolf.
Der sofortige Rückzug von Stefan Wolf von der Spitze des Metallarbeitgeber-Dachverbands wird von der Gewerkschaft mit Bedauern aufgenommen. „Stefan Wolf war als Präsident von Gesamtmetall immer ein fairer und verlässlicher Gegenüber auf Arbeitgeberseite“, sagte die IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner am Mittwoch. „Dafür gebührt ihm mein persönlicher Dank und die Wertschätzung der IG Metall.“