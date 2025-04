Nach beeindruckenden 18 Jahren engagierter Tätigkeit in den Bereichen Finanzen, Personal und Gebäudemanagement wurde Ilke Redels unermüdlicher Einsatz gewürdigt.

Ihre sorgfältige und gewissenhafte Arbeit schuf laut einer Mitteilung eine solide Grundlage für die vielfältigen Aufgaben und Projekte der Kirchengemeinde. Darüber hinaus war sie federführend in der Verwaltung und Instandhaltung der kirchlichen Gebäude tätig. Ihr Engagement reichte von der Planung und Durchführung notwendiger Reparaturen bis hin zur Betreuung größerer Baumaßnahmen.

Lesen Sie auch

Zum lebendigen Miteinander beigetragen

Neben ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit als Kirchenpflegerin zeichnete sie sich auch durch ein vielfältiges ehrenamtliches Engagement aus. Sie brachte ihre Zeit und ihre Fähigkeiten in unterschiedliche Bereiche des Gemeindelebens ein und trug so maßgeblich zum lebendigen Miteinander in der Kirchengemeinde bei. Ihr persönlicher Einsatz und ihre Bereitschaft, sich über ihre beruflichen Pflichten hinaus einzubringen, wurden von den Mitgliedern des Gesamtkirchengemeinderats besonders hervorgehoben.

In seiner Ansprache würdigte Georg Neumann, stellvertretender Vorsitzender des Gesamtkirchengemeinderats, ihre herausragenden Verdienste, Fachkompetenz, ihre Zuverlässigkeit und ihr großes Herz für die Belange der Kirchengemeinde: „Ihre langjährige Erfahrung und ihr Engagement sind für die Gemeinden von unschätzbarem Wert gewesen.“

Die Mitglieder des Gesamtkirchengemeinderats bedankten sich bei Ilke Redel für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihren unermüdlichen Einsatz und wünschten ihr für ihre neuen Tätigkeiten in der kirchlichen Regionalverwaltung alles Gute.

Sarah Tafel übernimmt die Aufgaben

Ihre Aufgaben in der Gesamtkirchengemeinde übernimmt Sarah Tafel, die bei der Sitzung willkommen geheißen wurde.