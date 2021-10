1 Werner Storz ist vorläufig weiter kommissarisch als Stadtbrandmeister im Amt – bis es Neuwahlen in einer erneuten Versammlung der Gesamtfeuerwehr gibt. Foto: Archiv

Versammlung: Werner Storz verfehlt nötige Mehrheit bei Wahl















Schramberg-Sulgen (czh). Erstmals hat die Hauptversammlung aller Feuerwehrabteilungen in Schramberg in der großen Fahrzeughalle im Gerätehaus in Sulgen stattgefunden. Ein überraschendes Ergebnis ergab sich bei der Wahl des Stadtbrandmeisters. Nach 25 Jahren im Amt kandidierte Werner Storz für zwei weitere Jahre bis zum Erreichen der Altersgrenze als Stadtbrandmeister - als einziger Kandidat für dieses Amt. In geheimer Wahl erhielt er von 146 Stimmberechtigten Feuerwehrleuten 65 Stimmen. Sechs Stimmen entfielen auf Patrick Wöhrle, eine weitere auf Thomas Pfaff, die beide nicht für dieses Amt kandidiert hatten). 61 Feuerwehrleute enthielten sich, zwölf gaben ungültige Stimmen ab. Damit verfehlte Werner Storz die benötigte Mehrheit von 74 um neun Stimmen. Bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses stellte Storz klar, dass er für eine weitere Wahl nicht zur Verfügung stehe.

Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr erklärte, dass ohne einen Kandidaten die Wahl verschoben werden müsse, ebenso die Wahl der beiden Stellvertreter. Bis zu einer erfolgreichen Neuwahl bei einer späteren Versammlung der Gesamtwehr bleibt Werner Storz kommissarisch im Amt.