Gesamtfeuerwehr Schramberg: Großes Engagement – aber auch große Herausforderungen

1 Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle (rechts) sowie Kreisbrandmeister Philipp Glunz (von links) zeichnen Sebastian Kimmich, Roland Hezel, Frank Langenbacher, Christian Ragg, Thomas Günter, Christian Günzel, Frank Oehl, Philipp Weisser und Wolfgang Schiele für 25- und 40-jährige Dienstzeit aus. Foto: Herzog

Die Gesamtfeuerwehr Schramberg nähert sich mit 196 Aktiven der geschichtsträchtigen 200er-Marke. Innerhalb eines Jahres gab es 13 Neueintritte. Hauptthema aber bleibt der Feuerwehrbedarfsplan, der Schritt um Schritt umgesetzt werden soll.









In der Hauptversammlung im Bärensaal sprach Stadtbrandmeister Patrick Wöhrle von einem Jahr 2024, in dem im Einsatzgeschehen und Tagesgeschäft der Feuerwehr viel passiert sei. Als größtes Projekt, das die Wehr in den kommenden fünf Jahren beschäftigen werde, bezeichnete er den Feuerwehrbedarfsplan. Während die fünf Abteilungen in der Fahrzeugausstattung gut aufgestellt seien, habe der Plan bei der Personalstruktur und ausgebildeten Führungskräften Schwächen aufgezeigt. Da sei man bereits aktiv.