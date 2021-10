2 Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr ehrte für 25 Jahre Dienst in der Feuerwehr Annette Melvin (Schramberg), Christian Aberle, Markus Braun, Ralf Fix, Sebastian Glück (alle Sulgen), Jörg Breithaupt, Michael Dertmann, Michael Muhr und Werner Obergfell (alle Tennenbronn). Für 40 Jahre im Dienst erhielten das Ehrenzeichen in Gold von Baden-Württemberg Thomas Hauser, Andreas Lehmann (Sulgen) und Michael Dietzig (Tennenbronn). Mit auf dem Foto sind auch die vom Kreisvorsitzenden Geehrten Hubert Roming (Zweiter von links) und Werner Storz (Zweiter von rechts). Foto: Ziechaus

Nachdem nicht einmal die Hälfte der Wehrangehörigen bei der Wiederwahl für den langjährigen Schramberger Stadtbrandmeister Werner Storz stimmten, muss es jetzt innerhalb eines Monats eine neue Versammlung geben. Findet der Gesamtausschuss der Wehr aber keinen Nachfolger muss die Stadt eine geeignete Person kommissarisch ernennen.















Die Hauptversammlungen der Jahre 2019 und 2020 der Gesamtfeuerwehr Schramberg wurden in der geräumigen Fahrzeughalle im Gerätehaus in Sulgen nachgeholt. Und es wird demnächst eine weitere Versammlung geben müssen, um einen neuen Stadtbrandmeister zu wählen.

Schramberg. Bei ihrer ersten Gesamtversammlung erlebte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr einen Großteil der Mannschaft "in gebügelten Uniformen", wie sie beim Blick in die locker bestuhlte Halle erfreut feststellte. Dabei waren auch Fachbereichsleiter Matthias Rehfuß und Abteilungsleiterin Cornelia Penning.

Die bisher üblichen Routinen waren durch die Pandemie außer Kraft gesetzt, aber die Satzungskonformität und die Handlungsfähigkeit in der Struktur und dem organisatorischen Ablauf sollten eingehalten werden, wie Stadtbrandmeister Werner Storz feststellte. Dennoch musste man im Ablauf der Versammlung einige Einschränkungen einhalten, wie Mundschutz in der Halle tragen und der Verzicht auf ein Essen. So musste Werner Storz einräumen, "verhungern ist möglich, aber nicht gewollt"; aber essen wäre zum sehr späten Ende der Versammlung auch nicht gesund gewesen. Die Einsatzzahlen machten deutlich, dass die Feuerwehr enorm gefordert war, zusätzlich erschwert durch die Einhaltung des Infektionsschutzes. Neben dem Tragen von Mundschutz sollte bei größeren Einsätzen die Mannschaft nicht über mehrere Abteilungen vermischt werden.

Obwohl man den Übungsbetrieb zeitweise ganz einstellen musste, wurden mehrere Lehrgänge absolviert, und noch kurz vor Corona konnten elf Aktive der Abteilung Waldmössingen und 15 der Abteilung Tennenbronn das Leistungsabzeichen uin Silber erringen. Werner Storz dankte für die hohe Disziplin zur Einhaltung beim Impfschutz und appellierte an die Kameraden, sich impfen zu lassen. Auch an Erfreuliches konnte er erinnern mit dem Jubiläum 150 Jahre Feuerwehr Schramberg im Sommer 2019. Mit der großen Zeitreise zu Stationen in der gesamten Stadt konnte die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr gezeigt werden. Dabei war die Talstadt so belebt, wie sonst nur während der Fasnet. Die gewünschten Bedarfspositionen der Abteilungen konnten beschafft werden und das neue LF 20 in Schramberg sei maßgeschneidert für die Bewältigung der Aufgaben. Die Gerätehäuser in Waldmössingen und Tennenbronn können mit Notstromaggregaten autark gehalten werden. Die Umstellung auf digitale Funktechnik verlief nach langer Vorbereitung reibungslos.

Schriftführer Andreas Lehmann hatte für 2019 insgesamt 177 Einsätze mit 3875 Stunden notiert, davon 32 Brandeinsätze und 85 Hilfeleistungen. In 2020 waren es 202 Einsätze mit 4128 Einsatzstunden, darunter 37 Brände und 104 Hilfeleistungen. 182 Feuerwehrleute stehen im Dienst der Gesamtwehr, davon 46 in Schramberg-Tal, 42 in Sulgen, 22 in Heiligenbronn, 31 in Waldmössingen und 41 in Tennenbronn.

Die Jugendfeuerwehr hat 36 Mitglieder, die Alterswehr 52. Für die Leitung der Alterswehr wurden Willi Fader und Herbert Wehrle für fünf Jahre gewählt.

Der Vorsitzende im Kreisfeuerwehrverband Rottweil, Jürgen Eberhardt, war überrascht von der fehlenden Mehrheit beim Wahlergebnis für den Stadtbrandmeister. Aber er verlieh Werner Storz das Ehrenkreuz in Gold für besondere Verdienste in seiner 25-jährigen Amtszeit als Stadtbrandmeister. Zuvor hatte der Kreisvorsitzende den ehemaligen Abteilungskommandanten Sulgen, Hubert Roming, mit dem Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet für seine über 40-jährige Dienstzeit, in der er mit Storz die Entwicklung der Abteilung Sulgen begleitet habe.

In den Gesamtausschuss wurden für die Abteilung Schramberg Christian Ragg mit 104 Stimmen gewählt, Bernd Schmid (101), Fabian Kohlmann (98) und Erwin Szakaci (97); für Sulgen Ralf Fix (96), Thomas Hauser (88), Thomas Hezel (88) und Günter Griesbaum (84); für Heiligenbronn Alois Kimmich (97), Florian Nießen (87); für Waldmössingen Martin Schneiderhan (92), Stefan Schneiderhan (89); für Tennenbronn Alexander Moosmann (112), Michael Muhr (112) und Michael Dertmann (107). Neuaufnahmen gab es in Schramberg-Tal drei, in Sulgen vier, in Waldmössingen zwei und in Tennenbronn fünf.

Schramberg-Sulgen (czh/sw). Werner Storz, der wie berichtet, derzeit noch einen Monat kommissarisch das Amt des Stadtbrandmeister inne hat, erinnerte in seinem Ausblick, dass man in den 25 Jahren seiner Dienstzeit als Stadtbrandmeister alle Fahrzeuge der Feuerwehr Schramberg durch neue ersetzt habe. Ein neues HLF für die Talstadt sei bereits bestellt mit Auslieferung im Sommer 2022 und für Sulgen laufe die Ausschreibung für ein HLF bis zum Jahresende.

Für das Gerätehaus Heiligenbronn sei die Erweiterung mit einem Anbau angemeldet sowie für Sulgen die Erweiterung um vier Plätze, davon zwei für die Werkstatt im Kreis. Bis Ende 2022 sollen alle Kommunen im Kreis mit digitalem Funk ausgestattet werden, wobei der Analogfunk bestehen bleiben soll.

Änderungen der Feuerwehrsatzung für die Möglichkeit digitaler Versammlungen müsse nun ein Nachfolger betreiben, ebenso die Entschädigungssatzung. Als ein persönliches Anliegen wolle er den Schutz bei Einsätzen für die Oberbürgermeisterin einbringen: Helm und Schutzkleidung überreichte er an Dorothee Eisenlohr.

Diese Fürsorge und die gute Zusammenarbeit mit der Stadt betreibe hoffentlich auch sein Nachfolger als Stadtbrandmeister. Werner Storz wurde mit langem Beifall seiner Kameraden verabschiedet.

Da es bei der Wiederwahl von Storz zum Stadtbrandmeister zahlreiche Enthaltungen gegeben hatte und er selbst unter 50 Prozent der Stimmen geblieben war, steht er nur noch kommissarisch zur weiteren Verfügung.

Jetzt muss, so Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr auf Nachfrage, binnen vier Wochen der Gesamtausschuss eine neue Hauptversammlung einberufen, bei der ein neuer Feuerwehrkommandant oder eine neue Feuerwehrkommandantin gewählt wird.

Ansonsten würde nach Paragraf 15 Absatz 6 der Feuerwehrsatzung greifen, der wie folgt lautet: " Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkommandanten oder seines Stellvertreters nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat der Feuerwehrausschuss dem Bürgermeister ein Verzeichnis aller Angehörigen der Feuerwehr vorzulegen, die sich aufgrund ihrer Ausbildung und Bewährung im Feuerwehrdienst zur kommissarischen Bestellung eignen."

Seitens der Stadtverwaltung "werden wir mit dem Gesamtausschuss Kontakt aufnehmen, um die Einberufung der Hauptversammlung vorzubereiten", kündigte Eisenlohr das weitere Vorgehen an.

Die Frage unserer Redaktion, ob die Stadtverwaltung über einen hauptamtlichen Stadtbrandmeister nachdenke. blieb von Eisenlohr unbeantwortet. In anderen Städten ähnlicher Größe wie Rottweil oder auch Oberndorf ist der Stadtbrandmeister hauptberuflich angestellt – Nagold hat beispielsweise vor wenigen Jahren einen hauptberuflichen Feuerwehrchef verpflichtet.