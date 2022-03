2 Zahlreiche Ehrungen hat es bei der Versammlung der Rosenfelder Gesamtfeuerwehr gegeben. Foto: Lehmann

In der Kleiner-Heuberg-Halle in Leidringen hat die Rosenfelder Gesamtfeuerwehr am Freitagabend getagt. Neben den üblichen Berichten standen zahlreiche Ehrungen sowie die Neuwahl des stellvertretenden Vorsitzenden auf dem Programm: Edgar Bukenberger folgt dabei auf Thomas Traub.















Rosenfeld - Kommandant Günter Kopf ließ in seinem Bericht das Jahr 2021 Revue passieren. Viele Dienstabende fanden wegen Corona online statt. Als es die Lage zuließ, wurden diese in Kleingruppen mit Präsenzübungen umgewandelt. Die Einsatzabteilung Brittheim organisierte die Brandübungsanlage der Netze-BW, und so konnten die Atemschutzgeräteträger effektiv trainieren. Günter Kopf dankte den Brittheimern: "Ohne Euch bliebe die Hütte kalt und es gäbe keine Heißausbildung". Insgesamt absolvierten die Rosenfelder Abteilungen im vergangenen Jahr 131 Einsätze, 37 mehr als im Vorjahr. Als besondere Einsätze wurden der Gefahrenguteinsatz in Rosenfeld und der Ölunfall in Isingen benannt.

Feuerwehr zählt 314 Mitglieder

Die Rosenfelder Gesamtwehr umfasst aktuell zwölf Einsatzabteilungen und Gruppen. 314 Männer, Frauen und Kinder gehören der Feuerwehr an. 49 Lehrgangsteilnehmer wurden 2021 geschult. Die Einsatzabteilung Heiligenzimmern organisierte eine bemerkenswerte Spendenaktion für die Ortschaft Schuld, die nach dem verheerenden Hochwasser im Sommer stark betroffen war – dabei wurden 14 500 Euro gesammelt. Eine weitere spontane Spendenaktion von Sachspenden wurde für die ukrainische Feuerwehr wurde sehr kurzfristig und unbürokratisch durchgeführt. Außerdem beteiligte sich die Rosenfelder Gesamtwehr an der Hilfsaktion zur Unterbringung der ukrainischen Flüchtlingen in der ehemaligen Kaserne in Meßstetten.

Was 2022 ansteht

Kopf gab zudem einen Ausblick: Neben Lehrgängen wird die neue Verwaltungssoftware eingeführt, Leidringen erhält ein neues Fahrzeug, der Ausbildungsrückstand auf Standort- und Kreisebene soll aufgeholt werden, zudem stehen gemeinsame Übungen und Zugübungen an. Kommandant Kopf dankte seinen Stellvertretern Thomas Traub und Christoph Gruber für das stets gute Miteinander, ebenso den Abteilungskommandanten, den Zugführern und Jugendwart Simon Schüehle mit seinen Stellvertretern und Betreuern der Kinder- und Jugendgruppen sowie dem Ausbilderteam. Dank sprach Kopf auch der Rosenfelder Stadtverwaltung für die stete Unterstützung aus. Ebenso den Freunden vom DRK sowie Kreisbrandmeister Stefan Herrmann.

Gutes Miteinander der Abteilungen

Das gute Miteinander zwischen den Abteilungen zeigte sich in den Einsatzberichten der Abteilungskommandanten Patrick Ziegler (Bickelsberg), Harry Leopold (Brittheim), Christoph Huber (Heiligenzimmern), Gerd Vöhringer (Leidringen), Edgar Bukenberger (Rosenfeld) und Markus Amann (Täbingen). Jugendfeuerwehrwart Simon Schüehle berichtete über die Aktivitäten des Nachwuchses und Klaus Schellhammer als Raumschaftsvertreter vom Kreisgeschehen.

Dank an Thomas Traub

Bürgermeister Thomas Miller sprach den Abteilungen seinen Dank aus und führte die Entlastung herbei. Bei den Wahlen wurde Edgar Bukenberger zum neuen stellvertretenden Kommandanten gewählt, er folgt auf Thomas Traub. Günter Kopf bedankte sich bei Traub mit persönlichen Worten. Der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Stefan Jetter hob Traubs Verdienste um die Zusammenarbeit der Einsatzabteilungen und deren Spezialisierung sowie um die Entwicklung der Nachwuchsgruppen hervor. Für seine Verdienste erhielt Traub das Ehrenkreuz der Feuerwehr in Bronze.

Ehrungen

In der Versammlung ehrten der stellvertretende Kreisbrandmeister Ilija Pilic, Kommandant Günter Kopf und Bürgermeister Thomas Miller viele Mitglieder der Feuerwehr.

Zehn Jahre: Jannik Sauer (Heiligenzimmern) sowie Philipp Klingele, Alexander Kühbauch, Marlene Plocher und Manuel Siegel (alle Rosenfeld)

15 Jahre: Andreas Hauser (Bickelsberg), Robert Edelmann (Brittheim), Florian Firmenich, Thomas Hölle und Simon Schüehle (Leidringen) sowie Florian Schatz und Christian Weber (Täbingen)

20 Jahre: Markus Knöpfle, Michael Knöpfle, Andreas Merk, Benjamin Merk und Timo Vosseler (Bickelsberg), Matthias Etter (Leidringen) sowie Markus Amann und Christoph Wachendorfer (Täbingen)

25 Jahre: Uwe Schneider (Bickelsberg), Volker Weisser (Brittheim), Martin Kopp (Leidringen) sowie Steffen Schatz (Täbingen)

30 Jahre: Stefan Etter (Leidringen) sowie Markus Kieffer, Christian Ruoff und Thomas Traub (Rosenfeld)

40 Jahre: Reinhold Schick (Bickelsberg), Karl Hölle (Brittheim) und Bernd Deigendesch (Rosenfeld)

Georg Vogler (50 Jahre, Heiligenzimmern) und Erwin Zimmermann (60 Jahre, Bickelsberg) werden im Oktober beim Kreisseniorennachmittag in Obernheim geehrt