3 Pfarrer Reinhold Schuttkowski hat nicht nur das neue Löschfahrzeug geweiht, sondern in erste Linie die Menschen gesegnet, die damit zu Einsätzen fahren. Foto: Wysotzki

Gut ein Jahr ist das Löschfahrzeug der Feuerwehrabteilung Hossingen bereits im Einsatz. Die Einweihung allerding stand noch aus und wurde am Wochenende nachgeholt.















Link kopiert

Meßstetten-Hossingen - Eine solche Anschaffung will gut überlegt sein. Daher hat ein Ausschuss der Stadt Meßstetten sich ganz genau mit Löschfahrzeugen beschäftigt und ein solches Schließlich bei der Firma Zieglerin Mühlau bei Chemnitz bestellt. Nach einer Bauzeit von 15 Monaten wurde das Fahrzeug im Werkt im Mai 2021 abgeholt. Die Feuerprobe folgte dann kurz darauf bei einem Großbrand in Obernheim.

Die Einweihung verbunden mit der offiziellen Übergabe kommt ein Jahr später gewiss recht spät, doch die Coronaverordnung machte es nicht anders möglich. Pfarrer Reinhold Schuttkowski weihte das Fahrzeug vor der Festhalle. Er betonte ausdrücklich, dass er keinen Segen über Material spendet, sondern für die Menschen, die sich mit dem Fahrzeug in den Dienst anderer stellen. Wie die Feuerwehrleute steht das Löschfahrzeug Tag und Nacht bereit, um anderen zu helfen.

Ehrenamt als volkswirtschaftliche Leistung

Für Meßstettens Bürgermeister Frank Schroft war die Einweihung von Feuerwehrfahrzeugen aber eine Kür. Seine Rede wurde ernster als er die Herausforderungen unserer Zeit auflistet. Er rief ins Bewusstsein, dass die Feuerwehr Hossingen genauso wie viele weitere ehrenamtliche Einrichtungen volkswirtschaftliche Leistungen erbringen. Statistisch bringt ein ehrenamtlich engagierter Bürger 2,7 Stunden pro Tag auf. Auf nur 360 Tage umgerechnet ergibt dies 972 Stunden. 25 Aktive Mitglieder der Wehr ergeben im Jahr alleine für Hossingen 24 300 Stunden im Jahr. Würden diese Stunden mit dem Mindestlohn entlohnt werden, ergäbe sich eine volkswirtschaftliche Leistung von 291 000 Euro – allein durch die Feuerwehr Hossingen.

Die Feuerwehren sind hinsichtlich der zunehmenden Extremwetterereignisse ganz besonders gefordert. Waldbränden, Hochwasserkatastrophen und Wassermangel sind Themen, mit denen sich alle Feuerwehren beschäftigen müssen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Wehren gutes Material und Fahrzeuge an der Hand haben. Das neue Löschfahrzeug ist daher umso wichtiger: Es ist nicht nur für die Rettung von Leben wichtig, sondern schützt gleichzeitig auch die Wehrleute.

Schroft dankte auch dem Verein zur Förderung der Altenhilfe Meßstetten, der ein "Bambini-MLF", die Miniaturversion des Löschfahrzeugs auf einen Bollerwagen gefertigt haben.

Privatleben steht hinten an

Ortsvorsteher Thomas Wizemann meinte, dass seiner Meinung nach Anglizismen wie "Challenge" die Begriffe wie "Retten, Löschen, Bergen, Schützen" abwerten. Die Feuerwehren jedoch führen den ursprünglichen Auftrag selbstverständlich an 365 Tagen im Jahr durch. Wenn die 112 gewählt wird, ist die Feuerwehr zur Stelle. Das bedeute auch, dass Familienleben, Hobbies und Freizeit dafür oft hinten anstehen. Dass nach dem Einsatz oftmals Bilder des Grauens im Kopf zurückbleiben, dürfe man auch nicht unterschätzen.

Stellvertretend für die Löschkidsgruppe nahm Julia Kneer ein Geschenk des Ortschaftsrats entgegen.

Gesamtkommandant Ralf Smolle erinnere an den Ideentag im Dezember 2018, der Grundsteinlegung für das neue MFL für die Hossinger Feuerwehr. Fast vier Jahre später ersetzt das moderne Fahrzeug den 27 Jahre alten Vorgänger, ein TSF. Er erinnere an einen Vorführtermin im Mai 2019, als mehrere Aufbauhersteller ihre Modelle in Hossingen vorstellten.

Fahrzeug hat sich bewählt

Für Smolle zeichnet eine Abteilung wie Hossingen aus, dass sie in der Lage ist, bei einem zeitkritischen Brandeinsatz mit Menschenrettung die ersten vor Ort sind, bis Verstärkung eintritt. Hierfür sei die Abteilung Hossingen mit dem neuen MLF einsatztaktisch optimal ausgerüstet.

Abteilungskommandant Dominik Gmelin erzählte nicht ohne Stolz, dass sich das Fahrzeug bereits bei etlichen Einsätzen bewährt hat. Grußworte richtete Joachim Rebholz, der in Stellvertretung der Wahlkreisabgeordneten Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut das Wort ergriff. Für Kreisbrandmeister Stefan Herrmann wurde Rebholz von dessen Stellvertreter Ilja Pilic begleitet.

Der Musikverein Meßstetten umrahmte den Festakt. Ein Stehempfang rundete gesellige Stunden in der Hossinger Festhalle ab.