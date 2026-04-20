Gerüchteküche brodelt: Schließen Kik und Tedi in der St. Georgener Innenstadt?

Mit Kik und Tedi planen gleich zwei Läden in der St. Georgener Innenstadt die Schließung – so heißt es zumindest. Doch was sagen die Unternehmen zu den Gerüchten?
Es war nur eine Randnotiz beim Potenzial-Rundgang durch die St. Georgener Innenstadt. Aber eine, die aufhorchen ließ: Die Filialen von Kik und Tedi im Stadtzentrum würden beide schließen, hieß es da – ein herber Schlag für das Bergstadt-Zentrum, sollte es tatsächlich so kommen. Denn die Unternehmen halten sich auf Anfrage unserer Redaktion bedeckt.