Gerüchte im Umlauf: Deshalb wissen die Lahrer Ringer noch nicht, ob sie absteigen

Steigt die RG Lahr ab oder bleibt sie doch in der Regionalliga? Diese Frage wird sich erst zum Jahresende beantworten lassen. Der Kader wird auf jeden Fall zusammenbleiben.
Als Fan der RG Lahr hat man es derzeit nicht leicht, denn es ist gar nicht so klar, ob der Abstieg betrauert werden soll oder der Klassenerhalt noch gefeiert wird. Die Lahrer sind auf dem drittletzten Platz der Regionalliga und das bleibt auch so, egal wie der letzte Kampftag der Saison beim ASV Ladenburg am kommenden Samstag ausgeht. Dieser Rang ist ein Abstiegsrang – sofern aus den Oberligen Nordbaden, Südbaden und Württemberg drei Teams in die Regionalliga aufrücken.