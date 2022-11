1 Ein Mann mit einem weißen Transporter, der Kinder anspricht? Die Polizei geht einer entsprechenden Mitteilung derzeit nach. Foto: © Silvano Rebai – adobe.stock.com

Es ist eine Horrorvorstellung für Eltern: Das eigene Kind wird von einem Mann aus einem Transporter angesprochen, der mit Süßigkeiten lockt. Auf dem Kurznachrichtendienst WhatsApp macht ein derartiges Gerücht derzeit die Runde. Was sagt die Polizei dazu?















Eutingen/Rottenburg-Baisingen - In Kettenbriefen wird vor einem Mann mit weißem Transporter gewarnt: "Teils fragt er nach dem Weg, heute soll er einem Kind gesagt haben, er hätte ganz viele Süßigkeiten im Auto." Die Polizei sei informiert und fahre vermehrt Streife, heißt es darin weiter. In Göttelfingen, Weitingen und Baisingen soll der Mann sein Unwesen treiben. Was ist an dem Gerücht dran?

Das Polizeipräsidium Pforzheim teilt auf Nachfrage mit: "Uns liegt eine entsprechende Mitteilung vor, der wir bereits nachgehen. Dabei wird auch die Kriminalpolizei eingebunden und wir haben unsere Präsenz bereits verstärkt."

Gerücht kursiert seit Jahren

Die Polizei nimmt die Meldung selbstverständlich ernst – Fakt ist allerdings auch: Gerüchte über einen Mann, der aus einem weißen Transporter Kinder ansprechen soll, kursieren auf WhatsApp, Facebook und Co. immer wieder. In Faktenchecks wurden diese Behauptungen bereits mehrmals widerlegt. Ob es sich bei dem aktuellen Gerücht um eine Falschmeldung handelt, konnte die Polizei am Freitagnachmittag weder bestätigen, noch dementieren.