1 Die Evolution hat sich beim Riechen einiges gedacht. Jemanden gut riechen können bedeutet, jemanden zu mögen, vielleicht sogar zu lieben. Foto: May-Britt Winkler

Seit Corona bekommt die Nase mehr Beachtung, denn etwa 60 Prozent der Infizierten leiden unter Geruchs- und Geschmacksverlust. Inwiefern das Riechorgan auf Krankheiten hinweist und welche Wunder es noch bewirkt – ein Nasenexperte klärt auf.















Quebec Trois-Rivières - Unsere Nase, so findet Johannes Frasnelli von der Universität Quebec Trois-Rivières in Kanada, ist ein architektonisches Meisterwerk, und er vergleicht sie gern mit einer gotischen Kathedrale: „Sie hat relativ kleine Eingänge, und wenn man erst mal drin ist, dann öffnet sich das Kirchenschiff in seiner ganzen Pracht.“ Der Mediziner und Neurowissenschaftler forscht seit Jahrzehnten zum Thema Nase und Geruchssinn und hat ein Buch geschrieben: „Wir riechen besser als wir denken“.