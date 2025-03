Die Bewohnerin eines Hauses in der Hafnerstraße weiß nicht mehr weiter. In den Abend- und Nachtstunden bleibt ihr buchstäblich die Luft weg. Die Ursache dafür ist bislang nicht genau auszumachen. Sie fragt sich, wer ihr endlich helfen kann.

Gaby Haberer ist verzweifelt. Sie hält es in der Wohnung in der Hafnerstraße in Schwenningen, in der sie - eigentlich - sehr gerne seit vielen Jahren wohnt, fast nicht mehr aus.

Der Grund: Vor allem in den Abend- und Nachtstunden wird sie regelrecht ausgeräuchert, wie sie sagt. Oder noch schlimmer: „Ich werde hier vergiftet.“

Fast vier Monate lang drang zuletzt Abgasgestank in ihre Wohnung. Dann war es eine Zeit lang etwas besser – und jetzt ist der üble Geruch wieder da. Woher der kommt? Da kann sie nur Vermutungen anstellen.

Sind es die Kamine?

Zwei Nachbarhäuser wurden vor einiger Zeit komplett saniert und die Wohnung, in der sie wohnt, liegt auf Höhe der Kamine eines der beiden Gebäude. Für sie auffällig: Das Gestank-Problem besteht, seit die Nachbarimmobilie nach der Sanierung bewohnt ist. Das ist seit Juni des vergangenen Jahres der Fall.

Die Nachbarn, die seither dort wohnen, hat sie deswegen angesprochen. Diese hätten ihr gesagt, dass sie kein Geruchsproblem bemerken und dass es vielleicht daran liege, dass sie viel und auch spätabends noch kochten. Das aber schließt Gaby Haberer aus. Es sind doch keine Essensgerüche, die ihr da in die Nase steigen - es riecht einfach nach giftigen Abgasen und langsam bekommt sie deswegen richtig Angst.

„Es ist nicht normal”, versichert sie. Sie muss regelmäßig husten und es stellt ihr die Luft ab, der Geruch ist beißend und irgendwie insgesamt fast undefinierbar. „Erst dachte ich, es riecht, als würde man einen uralten Ölofen wieder zum Laufen bringen”, schildert sie, wie man sich den Gestank in etwa vorstellen kann.

Anfrage beim Landratsamt

In ihrer Not hat sie sich auf die Suche gemacht, um herauszufinden, wer ihr denn womöglich in dieser misslichen Lage helfen könnte.

Sie kontaktierte die Immissionsschutzbehörde. Die sitzt im Landratsamt im Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz. Dort habe ihr eine Mitarbeiterin am Telefon gesagt, dass sie sich der Sache annehmen wolle. „Nach vier Wochen habe ich nachgefragt”, erzählt die Schwenningerin weiter. Daraufhin habe die Mitarbeiterin des Amtes ziemlich entnervt reagiert und erklärt, dass der Bezirksschornsteinfeger frühestens im Herbst zu Beginn der Heizperiode danach sehen könne und im Übrigen die Stadtverwaltung für das Problem zuständig sei.

Kristina Diffring aus der Öffentlichkeitsabteilung des Landratsamtes bestätigt, dass Gaby Haberer mit dem Amt in der Sache in Kontakt gestanden habe. „Eine Belästigung durch Rauch und Geruch ist in der Regel unangenehm. Daher konnte das Amt das Anliegen, die aktuelle Situation ändern zu wollen, gut nachvollziehen und hat daraufhin unter anderem den zuständigen Bezirksschornsteinfeger bezüglich des von der Dame vorgetragenen Sachverhalts kontaktiert.“ Dieser habe angegeben, dass er die in Frage kommenden Holzöfen im Herbst zu Beginn der Heizperiode besichtigen wolle.

Ist keiner zuständig?

„Von Seiten des Landratsamtes, Amt für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz, konnte dann jedoch nichts weiteres hierzu veranlasst werden, da im vorliegenden Fall die Zuständigkeit bei der Baurechtsbehörde der Stadt Villingen-Schwenningen als untere Immissionsschutzbehörde der großen Kreisstadt liegt und diese somit der richtige Ansprechpartner der Bewohnerin ist. Dies wurde der Dame samt Kontaktdaten des Baurechtsamtes Villingen-Schwenningen mitgeteilt.”

Die Vermieterin von Gaby Haberer hatte sich in der Zwischenzeit an eben dieses städtische Baurechtsamt gewandt und nachgefragt, was in einem solchen Fall getan werden kann. Konkrete Hilfe bekam sie da aber nicht. Eine Nachfrage bei Stadtsprecher Patrick Ganter ergab vielmehr: Das Landratsamt sei zuständig.

Die eine Behörde verweist ergo auf die andere und die Bürgerinnen schauen in die Röhre respektive ins verrauchte Kaminrohr. Einen Tipp hat der Stadtsprecher dann aber doch noch: Die Betroffene soll sich bei der Schornsteinfegerinnung melden – oder bei der Polizei.

Schornsteinfeger fühlt mit

Die Idee mit der Innung hatte Gaby Haberer übrigens auch schon ganz alleine und deswegen rief sie dort und auch beim zuständigen Bezirksschornsteinfeger Lothar Weiß in Obereschach an. Dieser und auch Innungsobermeister Karl-Rainer Kopf können mit ihr mitfühlen.

„Wir bedauern die aktuelle Situation sehr“, sagt der Oberinnungsmeister und auch Lothar Weiß sagt angesichts der Situation der geplagten Frau klipp und klar: „Das ist natürlich kein Zustand.“

Rat: Die Polizei rufen

Gleichzeitig sagt er: Die Heizungsanlagen der Häuser, die sie als Ursache vermutet, seien es aller Wahrscheinlichkeit nicht. „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es an den in diesen Gebäuden verbauten Feuerungsanlagen liegt“, sagt er. Es seien schlichtweg keine Heizungen, bei denen eine Rauchentwicklung möglich sei.

Der einzige Rat, den er Gaby Haberer deshalb geben kann: Sobald das Problem auftritt, soll sie die Polizei rufen. Nur in diesem konkreten Fall kann man gleich und direkt Ursachenforschung betreiben und mit entsprechendem behördlichen Auftrag schauen, wo der Gestank genau herkommt und dann womöglich auch sofort einschreiten und es unterbinden.

Gaby Haberer hat das bereits beherzigt: Ein Anruf bei der Polizei führte dazu, dass Beamte des Schwenninger Reviers vorbeikamen, allerdings erst längere Zeit nach dem Anruf. „Die können wegen so etwas ja auch nicht direkt losrennen”, weiß sie. Allerdings führte das dann dazu, dass die Polizisten erst bei ihr vorbeischauten und vor allem -schnupperten, als die fiesen Dämpfe sich schon längst wieder verzogen hatten.

Wie soll sie es dokumentieren? Das fragt sie sich nun. Rauch in der Dunkelheit zu fotografieren, ist halt leider kaum möglich, und anderweitig lässt sich der Geruch ja auch nicht „festhalten.“

Übernachten in der Küche

Weil nicht klar ist, wo genau die Ursache für die üblen Dämpfe liegt, kann anscheinend niemand etwas unternehmen. Für Gaby Haberer war es im Herbst so schlimm geworden, dass sie zeitweise fast keine Nacht mehr schlafen konnte. Von Zeit zu Zeit ist der Geruch auch jetzt noch so übel, dass sie zum Übernachten in die Küche umzieht, die zur anderen Straßenseite hin und von dem Gestank etwas weiter weg gelegen ist.

Auch ihre Nachbarin Bianca Kaschuba war zuletzt betroffen. Sie berichtete, dass sie die Dämpfe ebenfalls wahrgenommen habe, als sie im vergangenen Sommer abends auf ihrer Terrasse gesessen habe, die unter der Wohnung von Gaby Haberer liegt, und zwar ebenfalls in Richtung des Hauses oder der Häuser, die sie als ursächlich für das Problem vermuten.

Die beiden Frauen sind ratlos. Was sollen sie jetzt tun? „Wir müssen die Ursache ‘rausfinden, woher es kommt”, sind sie sich einig - und sie hoffen nun inständig, dass ihnen dabei endlich irgendjemand helfen kann.

Brandschutzthema: Besteht in dem Gebiet kein Handlungsbedarf?