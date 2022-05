1 Fünf Finalistinnen wollen „Germany’s Next Topmodel“ werden (von links): Luca, Anita, Lou-Anne, Martina und Noëlla. Foto: dpa/Richard Hübner

Zum 17. Mal sucht Heidi Klum „Germany’s Next Topmodel“. Fünf Frauen kämpfen im Finale am Donnerstag um den Titel – unterschiedlicher könnten sie nicht sein.















Link kopiert

Topmodel-Finale Nummer 17: An diesem Donnerstag (26. Mai, 20.15 Uhr auf ProSieben) geht die aktuelle Staffel des TV-Dauerbrenners „Germany’s Next Topmodel“ zu Ende. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show gibt es eine ganz besondere Konstellation in der Endrunde: Mit der 19 Jahre alten Lou-Anne aus Österreich und der 50-jährigen Martina kämpfen Mutter und Tochter gegeneinander und gegen drei weitere Kandidatinnen um den Titel.

In dieser Staffel setzte Heidi Klums Modeshow ganz auf das große Thema Vielfalt. „Diversity - da isse!“, hieß es zu Beginn der Staffel. Nach 16 Staffeln ist es inzwischen auch Frauen jenseits der 45 Kilo und der Altersmarke 25 erlaubt, um den Titel mitzukämpfen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: „Wenn du eine 7000 Euro teure Perücke abschneidest“

Ins Finale durchgebissen haben sich fünf Teilnehmerinnen:

Luca: Die 20-jährige Münchnerin ist nur 1,67 Meter groß. Damit wäre sie früher viel zu klein für den Catwalk gewesen – heute zählt sie in die Kategorie „Petite-Model“.

Die 20-jährige Münchnerin ist nur 1,67 Meter groß. Damit wäre sie früher viel zu klein für den Catwalk gewesen – heute zählt sie in die Kategorie „Petite-Model“. Anita: Die 21-Jährige kommt vom bayerischen Land und hat mit ihrer unkomplizierten Art die Sympathien auf ihrer Seite. Die 1,75 Meter große gelernte Hotelfachfrau mit den langen braunen Haaren ist besonders laufsteg-affin.

Die 21-Jährige kommt vom bayerischen Land und hat mit ihrer unkomplizierten Art die Sympathien auf ihrer Seite. Die 1,75 Meter große gelernte Hotelfachfrau mit den langen braunen Haaren ist besonders laufsteg-affin. Noëlla: Die 19-Jährige, die gebürtig aus dem Kongo kommt und in Berlin lebt, hat in dieser Staffel die meisten Jobs ergattert. Heidi Klum lobt den „Wiedererkennungswert“ der Altenpflegerin.

Die 19-Jährige, die gebürtig aus dem Kongo kommt und in Berlin lebt, hat in dieser Staffel die meisten Jobs ergattert. Heidi Klum lobt den „Wiedererkennungswert“ der Altenpflegerin. Lou-Anne: Die 19-Jährige konkurriert mit ihrer eigenen Mutter um den Titel. Die Österreicherin mit der markanten platinblonden Kurzhaarfrisur arbeitet als Stylistin und konnte vor allem bei Fotoshootings überzeugen.

Die 19-Jährige konkurriert mit ihrer eigenen Mutter um den Titel. Die Österreicherin mit der markanten platinblonden Kurzhaarfrisur arbeitet als Stylistin und konnte vor allem bei Fotoshootings überzeugen. Martina: Das „Best-Age-Model“ ist die Mutter von Lou-Anne und arbeitete schon als jüngere Frau im Modebusiness. Die Österreicherin zeigte Kampfgeist – und steckte auch zugunsten ihrer Tochter nicht zurück.

Diese GNTM-Staffel sei die erfolgreichste seit 13 Jahren gewesen, teilt ProSieben mit - noch erfolgreicher als die aus dem vergangenen Jahr, in der sich Transgender-Model Alex Mariah Peter im Finale gegen die kurvige Dascha durchsetzte.