Prozessbeginn Verkehrsunfall mit vier Toten - Fahrer in Berlin vor Gericht

Vier Fußgänger sterben, als der Wagen in die Menschengruppe an eine Ampel in der Berliner Innenstadt rast. Hintergrund war laut Anklage ein epileptischer Anfall des Fahrers. Er erklärt sich vor Gericht.