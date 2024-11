German Open: Calwer Kata-Team holt Gold in Bottrop

1 Das Calwer Kata-Team (von links): Jessie Eise, Julia Groß und Melanie Groß Foto: Kaun

Bei den German Open misst sich die Calwer Karateschule mit Gegner aus ganz Europa – und gewinnt gleich mehrere Medaillen.









Link kopiert



Bei den German Open in Bottrop (Nordrhein-Westfalen), die mittlerweile auch als Mini-EM bezeichnet werden, gingen in diesem Jahr neben den deutschen Top-Athleten die Nationalmannschaften aus Polen, Belgien, Tschechien und Frankreich an den Start. Mitten unter ihnen war die Delegation der Calwer Karateschule, die nach dem bisher sehr erfolgreichen Jahr ihr Können auf der internationalen Bühne unter Beweis stellen wollte.