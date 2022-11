1 Die WM-Neunte Jana Wargers reitet eines der weltweit begehrtesten Springpferde mit dem in Heidenheim gezüchteten Limbridge Foto: IMAGO/Rene Schulz/IMAGO/rscp - FRANK HEINEN

Auch das internationale Reitturnier German Masters in der Stuttgarter Schleyerhalle ist Teil des weltweiten Pferdemarktes. Es geht um Geschäfte in Millionenhöhe – mit Licht und Schatten.















David Will wäre liebend gerne nach Stuttgart gekommen. Der Profi aus Dagobertshausen zählt zu Deutschlands besten Springreitern. Doch man hat ihm sein Spitzenpferd über Nacht unter dem Sattel wegverkauft. Keine schöne Geschichte: 2020 bekam er einen zwölfjährigen Holsteiner namens C-Vier in den Stall. Dessen Besitzer, das Elmshorner Ehepaar Rijkens, erhoffte sich, Will möge diesen riesigen Wallach in den großen Springsport bringen. Das glückte dem erfahrenen Profi schnell: 2021 siegte er im Großen Preis von Rom, wenig später, bei der EM in Riesenbeck, zählten Will und sein C-Vier zur deutschen Silber-Equipe.