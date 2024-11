1 Der Winterlinger Andy Witzemann und „Cassadero“ erleben eine Schrecksekunde Foto: Eibner-Pressefoto//Roger Buerke

Beim BW-Bank Hallenchampionat in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle übersteht der Winterlinger auf „Cassadero“ einen Beinahe-Sturz.









„Er ist so ein Kämpfer und er war top in Form. Ich habe einen so großen Respekt für dieses Pferd. Im Parcours ging alles so leicht, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte“, sagte Springreiter Andy Witzemann am Freitagmorgen.