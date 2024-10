Gerlinde Kretschmann: „Krebs ist nicht fair“

1 Im fachlichen Austausch: Geschäftsführer Bernd Rühle vom Diakonie-Klinikum Stuttgart, Gerlinde Kretschmann und Barbara Traub, Psychonkologin am Diakonie- Klinikum Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Im Jahr 2021 erhielt Gerlinde Kretschmann die Diagnose Brustkrebs. Der Tumor scheint besiegt, doch für die Frau des Ministerpräsidenten ist das Thema nicht beendet.









Für einen Kaffee scheint es heute nicht zu reichen – die Kannen am Kuchenbuffet sind schon wieder leer. Gerlinde Kretschmann stellt die unbenutzte Tasse zurück und reiht sich geduldig für ein Glas Mineralwasser in eine kleine Schlange ein. Rund hundert Teilnehmerinnen sind zum Informationsnachmittag für Brustkrebspatientinnen ins Diakonie-Klinikum Stuttgart gekommen. Und es fällt auf, dass Gerlinde Kretschmann zunächst mal nicht auffällt. Hier ist sie nicht die „First Lady“, sondern eine von ihnen: Eine zierliche Frau von 77 Jahren, mit großer Brille und kleinen Löckchen, die am eigenen Leib erfahren hat, was die Diagnose Krebs für eine Wucht im Leben eines Menschen entfalten kann.